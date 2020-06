Olvidar la mascarilla

La mascarilla forma parte de nuestra nueva normalidad, tanto o más que las llaves de casa, el móvil donde llevamos media vida o la cartera con los carnés y las tarjetas. En casa tenemos mascarillas de la farmacia, donde acudimos a nutrirnos, y una particular cosida a mano con similares condiciones. Desde el pasado 21 de mayo, el uso de esta tela es obligatorio en nuestra nueva vida cuando salimos de casa para evitar el contagio del virus, y más si tu destino es un hospital, como era mi caso, para ayudar a un familiar.

Cuando te ves en esta coyuntura distingues que casi todo el mundo cumple la función de llevarla puesta, algunos colgadas de una mano y muy pocos sin ella. Olvidada en casa, tenía que buscar otra como fuera para evitar un mal momento y, sobre todo, si debías entrar al centro hospitalario a primeras horas del día. Las farmacias no suelen abrir hasta las 9.15, el hospital no dispone de mascarillas para los visitantes, y la única solución era contar tu historia en un comercio, un bar o a algún particular que tuvieran otra.

En una pollería solo tenían las suyas y menos mal que en una frutería contaban con una de repuesto y me la vendieron. Fue una salvación. Me hizo pensar mucho en el objeto. En menos de un mes es clásica para nosotros, como si las hubiéramos llevado toda nuestra vida. Valen 0,96 euros y les llaman quirúrgicas.

Entré al Servet y al familiar, que llevaba la suya, le hicieron la prueba de la covid-19 antes de su operación, que no tenía relación con el contagio. Es la nueva normalidad: el paciente descubre el bastoncillo en la nariz y el olvido de la mascarilla... despierta.