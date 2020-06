Más de la mitad de los consumidores detectan subidas de precios por el coronavirus

Hasta un 57,6% de los consumidores aragoneses han detectado subidas de precios en comparación con los valores anteriores a la crisis del coronavirus. Así se desprende de la última encuesta realizada por la Unión de Consumidores de Aragón (UCA), en la que se han recogido 481 opiniones. La mayoría, hasta un 32,4%, corresponden a centros de peluquería y estética, seguidos de la hostelería (28,9%) y las ferreterías (10,8%). El 64% de los usuarios encuestados aseguran haber experimentado incrementos de hasta tres euros, mientras que en un 20,7% las subidas han sido de entre tres y cinco y hasta un 6,3%, de más de diez euros.

"Esperábamos que los comerciantes intentaran resarcirse de la crisis subiendo los precios inmediatamente, pero no es una cuestión que nos guste. Nos parece mal, primero, que no se informe a los consumidores, que se hable de tasa covid cuando no existe o que se justifiquen las subidas por los gastos de higienización", afirmó José Ángel Oliván, secretario general de la UCA.

El colectivo teme que los precios no bajen y se queden así cuando se supere la crisis sanitaria. En alrededor de un 88% de los casos denunciados, la subida "no estaba especificada en el tique". Tampoco existía, en un 47,5% de los supuestos, un listado de precios actualizado y visible al público. "Lo primero que hay que hacer es pedir los precios antes de sentarnos. Así evitaremos sorpresas posteriores", recalcó Oliván.

La encuesta de la Unión de Consumidores también revela que apenas un 11,9% de los usuarios se han encontrado con el extremo opuesto. Es decir, con rebajas, ofertas o promociones.

Atenor de las opiniones recogidas, los negocios más visitados han sido peluquerías, cafés, bares y restaurantes y ferreterías, seguidas de tiendas de ropa y centros de fisioterapia. También destacan el 13,9% de los consumidores que aseguran no haber acudido a ningún establecimiento al margen de las tiendas de alimentación.

Respecto a las medidas de higiene y seguridad, un 72,1% consideran adecuadas las adoptadas por los establecimientos a los que han acudido, ya fueran mamparas, mascarillas, geles hidroalcohólicos o guantes. Apenas un 6,9% creen que eran "insuficientes".