La AUGC dice que "un chaleco normal hubiera bastado" para evitar las heridas del agente de Teruel

El portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) en Teruel, Cristóbal Soria, ha afirmado este martes que "un chaleco antibalas normal hubiera bastado" para evitar las lesiones que ha sufrido, este lunes, un agente de la Benemérita en Muniesa, tiroteado por el denominado Rambo de Requena, Pedro Lozano Jiménez, quien ha sido detenido poco después en Andorra. El agente herido de gravedad se encuentra estable en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza.

En declaraciones, Cristóbal Soria ha señalado que el guardia civil "no llevaba chaleco", y ha lamentado que los agentes de Seguridad Ciudadana carecen de chalecos de dotación, sí tienen en otras unidades, como la Policía Judicial.

Ha explicado que "el perdigón es muy fácil de parar, es peor la bala, que puede ser incluso mortal" y siempre "depende de con qué arma se dispare".

Desde la Delegación del Gobierno en Aragón indican que el agente herido en Muniesa sufrió lesiones de gravedad en el brazo: "usó el brazo para protegerse del disparo". En este caso el uso o no del chaleco no es determinante ya que que no le protegía de estas las lesiones", han explicado.

Por su parte, la portavoz de la AUGC ha añadido que: "de la Academia hay que salir con chaleco", y ha ha indicado que cuestan entre 400 y 600 euros por unidad y que "con 500 euros sobra", aunque depende de la munición que empleen los delincuentes.

"Es como si a alguien le hacen ir a la obra sin casco", se ha quejado, insistiendo en que "haber hay, pero son insuficientes" y que en algunos casos se intercambian los chalecos interiores tras toda una jornada laboral, "con su sudor", una realidad que AUGC lleva años denunciando. "La gran mayoría no lleva", ha apuntado. También ha dicho que "hay dinero para muchas cosas, pero no para medios de protección individual" y ha comparado el caso con la falta de equipos de protección individual (EPI) frente a la covid-19, "incluso con las mascarillas".