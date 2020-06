El gimnasio del polideportivo municipal de Tarazona recibe a los primeros usuarios en su reapertura

Este lunes, el polideportivo municipal de Tarazona ha reabierto su gimnasio. Hace dos semanas se habilitaron las pistas de tenis y pádel, y ahora ha sido el turno de las máquinas de cardio y musculación.

Todos los aparatos se han dividido en dos salas, con un aforo máximo de 5 personas en cada una de ellas, para cumplir con las distancias de seguridad estipuladas como medidas de precaución contra el coronavirus, pero los deportistas se han encontrado más novedades. “Al entrar nos han medido la temperatura. También hay una alfombra para desinfectar el calzado, hay un recorrido diferenciado de entrada y salida que hay que hacer con la mascarilla y hay que limpiar mancuernas y máquinas después de utilizarlas. Yo soy usuario habitual y tenía muchas ganas de volver. La semana pasada estuve varios días llamando por si acaso se abrían”, ha contado un joven turiasonense que se ha ejercitado en la sala de musculación junto a dos amigos.

Los amantes de la musculación han echado de menos todos los aparatos con los que se pueden ejercitar en el polideportivo, pero eso no significa que hayan descuidado su estado de forma durante el confinamiento. “He hecho ejercicios con cintas elásticas, flexiones, combas, sentadillas con mi propio peso a una pierna… un poquito con lo que había por casa. Me he tenido que apañar así, y cuidando la alimentación a rajatabla, pero tenía muchísimas ganas de volver a entrenar y volver a darle caña, aunque hay poco tiempo, sólo tenemos de momento 50 minutos”, ha añadido otro joven.

Hay que acudir con cita previa, y el teléfono del polideportivo no para de sonar para fijar reservas, aunque sólo es posible reservar para el mismo día o para el día siguiente.

Se espera que esta semana el Ayuntamiento turiasonense informe de las condiciones en las que se abrirán al público las piscinas de verano del complejo municipal de La Glorieta.

