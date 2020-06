Miles de personas gritan en Zaragoza contra el racismo y los abusos policiales

La capital aragonesa se ha sumado este domingo a la lista de ciudades de todo el mundo que estos días están acogiendo actos en contra del racismo. Varios miles de personas han clamado en Zaragoza contra la discriminación racial y han recordado al estadounidense George Floyd, cuyo asesinato a manos de un policía en Minneapolis se ha convertido ya en un desgraciado símbolo internacional de la lucha de la comunidad negra. La manifestación fue convocada a través de las redes sociales y ha congregado a un gran número de personas, todas con mascarilla pero, la mayor parte del tiempo, sin respetar la distancia de seguridad.

La marcha, organizada por la Comunidad Negra Africana y Afrodescendiente de Zaragoza, ha inundado las calles del centro de la ciudad de un desgarrador grito en contra de una injusticia que debería ser ya cosa del pasado. Ha comenzado en la plaza de España, frente a la sede de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), y ha recorrido el Coso y la calle de Alfonso I hasta llegar a la plaza del Pilar, donde los organizadores han leído un manifiesto y han pronunciado varios discursos. "Con esta enésima víctima de la policía americana hemos dicho que ya es el momento, de verdad, de levantar la voz, arrimar el hombro y gritar que nos dejen vivir en paz, que somos iguales", ha sentenciado emocionado Moussa Fall, miembro de la entidad, al inicio de recorrido.

Aunque han acudido personas de todas las edades, la amplia mayoría han sido jóvenes, que han encabezado el recorrido con pancartas y carteles que recordaban el lema 'Black Lives Matter', reclamaban el fin de los abusos policiales o pedían la colaboración de toda la ciudadanía en la lucha contra el racismo: 'Si estáis callados sobre la injusticia habéis elegido el lado opresor', criticaban algunos de los escritos.

Antes de comenzar, se ha recordado la obligatoriedad de utilizar mascarilla y se han repartido varias entre las pocas personas que todavía no las llevaban. Los organizadores también han incidido en la necesidad de respetar la distancia de seguridad, aunque esto ha sido cuestión casi imposible por la cantidad de gente que finalmente ha asistido a la acto. Desde la asociación se han mostrado satisfechos con la buena acogida de la marcha y han cifrado los asistentes en cerca de 3.000 personas.

También en Huesca

En Huesca se han concentrado 200 personas, según la subdelegación del Gobierno, y el acto ha discurrido sin incidentes. Los asistentes portaban carteles con frases como 'El racismo no está solamente en Estados Unidos' o 'Los # no sirven si no te mueves'. Pese a que ha sido una movilización casi improvisada, ha sido ampliamente secundada, sobre todo por jóvenes. Una de ellas era Luz Wood, para quien el asesinato del ciudadano estadounidense Georges Floyd constituye un detonante. "No solo hay racismo en Estados Unidos, y aunque la situación no se pueda comparar, hay otras formas de racismo que sufre la gente de aquí", señala esta joven de Binéfar. "Lo hemos visto con los temporeros, que a veces no tienen donde dormir y están en condiciones pésimas".