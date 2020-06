El brillo mágico de la Salada de Mediana

Algo de mágico hay en ella. La Salada de Mediana, que pertenece administrativamente a Zaragoza, está a 5 kilómetros de Mediana de Aragón y es un destino habitual de excursionistas en bici. Esta laguna endorreica fue otrora el centro de una explotación salina, un lugar mágico para boticarios por las propiedades de sus aguas y un punto de encuentro para los vecinos. Hoy está abandonada, la casa donde vivieron los últimos responsables de la explotación directa está abandonada y amenazada de ruina, hasta el punto de haber sido vallada por la DPZ para evitar sustos con los visitantes, pero el brillo de la superficie salada permanece.

Alicia Lizano, trabajadora municipal de Mediana, se hace el camino de vez en cuando. “Soy de Fuentes, pero tengo familia aquí, vivo aquí ahora y ya siento Mediana como mi casa. La verdad es que aún se viene bastante a pasear hasta la Salada, porque aunque no tenga nada más alrededor es un sitio con su magia. Recuerdo que cuando era pequeña se solía ir allá a merendar, a pasar el día, la casa aún estaba abierta. Para disfrutarla no hay más que acercarse, pero no mucho, que enseguida te hundes en el barro de la orilla. En verano suele estar casi seca, pero tiene un brillo muy bonito”.

Ojo con ese brillo, que es cegador y a veces nubla la razón. Un vecino del pueblo trató de cruzarla en ‘quad’ y hubo que rescatarlo. A Paula Ortiz, la directora de cine aragonesa, le cegó de otro modo: localizando espacios para su multipremiada y poética película ‘La novia’, encontró en la Salada un marco ideal para rodar parte de la acción. “Estuvo muy bien –recuerda Alicia– y aunque yo no fui extra, sí participaron varios amigos y gente del pueblo; estuvieron al menos una semana rondando por el pueblo”.

Bien nutrida, y célebre

La Salada de Mediana se nutre de escorrentías y aguas subterráneas. El alto contenido en sales viene del suelo de yeso y su propia condición de endorreica. En las épocas con mayor cantidad de agua en el vaso, la profundidad máxima no pasa de los 40 centímetros, pero lo incierto del lecho hace que sea una locura tratar de adentrarse en ella.

La época dorada de las sales de Mediana llegó con el siglo XX; se otorgó una concesión de explotación a una firma francesa y sus propiedades medicinales se hicieron famosas en toda Europa; de hecho, obtuvieron una medalla de oro en la Exposición de París en 1900 y otra presea del mismo metal en Génova seis años más tarde. Tanto las sales como las aguas de mediana se comercializaban en todo el Viejo Continente e incluso en América. Se llegó a considerar la posibilidad de abrir un balneario en el lugar, finalmente desechada, pero la explotación salina continuó durante la primera mitad del siglo XX.

La publicidad de la época atribuía a la Salada la condición de “único manantial sulfatado-sódico-litínico magnesiano que puede ofrecer al público las Sales Naturales purgantes, diuréticas, depurativas obtenidas por evaporación espontánea de sus aguas. Sin rival para combatir los embarazos gástricos, dispepsias, catarros y atonías intestinales, congestiones del hígado, bazo y riñones”. Estas maravillas son parte del pasado, pero brillaron como el sol.

Carnes de primer orden y sazón nostálgica del entorno familiar

María Pilar González, de Mediana, y Francisco Javier Lahoz, de Lécera, llevan 26 años con la carnicería y tienda de Mediana de Aragón; suman un año más de casados y algún otro festejando, pues las visitas de Francisco Javier a Mediana se hacían cada vez más frecuentes desde el primer encuentro, y los 30 kilómetros que separan ambos pueblos le parecían cada vez menos.

“Se criaron en la torre de la Salada cinco hermanos –explica Francisco Javier, en referencia a la familia de su esposa– y Luis González Pellicer, el abuelo de mi esposa, era el pequeño. Bajaba a la escuela en bicicleta, y también se traía a la abuela Ángela en la bici cuando era necesario. Seis kilómetros por los caminos que hacía de lo más contento”.

“El abuelo Jesús –cuenta maría Pilar– sacaba la sal de la Salada, usando la sirga que había para mover los cubos y sacos; en el muelle se cargaba la sal y se la llevaban a donde fuera, a Barcelona sobre todo, luego también al extranjero. El agua tenía propiedades curativas, también decían que el barro del fondo era bueno para muchas cosas, esto fue muy famoso hace un siglo”.

María Pilar cree que si su madre hubiese vivido más tiempo, habría plantado una arboleda allá; el paraje está desértico actualmente. “Ella quiso incluso comprar la Salada, que es de Montes de Zaragoza, pero no pudo ser. La casa está ahora vallada y solo aguanta en pie el antiguo horno donde la abuela hacía el pan. Nos enorgullece decir –cuentan ambos– que allá siempre había un plato de sopa para cualquiera del pueblo, los más mayores aún nos lo dicen, que cuántas veces mataron el hambre en la casa de la abuela Ángela, era todo bondad”.

Una historia del más allá

El matrimonio se pone serio antes de hacer una revelación que sacudió la zona en su día. “La carnicería ya la llevaba mi suegra Bienvenida –explica Francisco Javier– y es que tanto ella como su marido fueron unos trabajadores incansables toda su vida, él quiso ser torero y llegó a debutar en Zaragoza; por desgracia, ninguno de los dos tuvo mucho tiempo para sus ilusiones. Todas las madrugadas iban a Zaragoza a cargar género con la furgoneta; una noche, en plena carretera, vieron pegado a ellos un aparato volante con unas luces muy bonitas; según contaron, les acompañó un rato en el camino y al llegar a la carretera de Castellón, desapareció. Mi suegra decía que nunca había visto unos colores tan bonitos y brillantes; eso sí, se aterrorizaron; los pobres ni se atrevieron a contarlo durante un tiempo para que no los trataran de locos”.

María Pilar asiente. “En el pueblo los querían mucho y no eran sospechosos de habladuría, los tuvieron siempre por formales. La cosa es que al poco tiempo, los dos murieron de cáncer, con tres meses de diferencia; eran jóvenes, no se habían puesto malos en la vida. Estudiosos del tema ovni se enteraron del asunto en Barcelona, vinieron a preguntarnos, estuvieron investigando, pero es complicado saber qué pasó. ¿La radiación? Quien sabe. En fin, fue una tragedia”.

Julio Martínez Beltrán, estudioso y entusiasta de la Salada

Julio Martínez Beltrán escribió en 1999 el libro ‘Aguas y sales de Mediana de Aragón’, en el que analizó desde diversos prismas la Salada de Mediana con el fin de rescatar del olvido este tesoro natural tan cercano a Zaragoza. Decía Julio que pretendía dar “la importancia que se merecen a esas aguas, hoy dormidas, existentes en el subsuelo de este espacio natural y que antaño constituyeron una fuente de riqueza y salud”. Entre los muchos datos históricos que ofrece la publicación, que exuda rigor y pasión por el tema, está el de la primera mina registrada en el lugar: fue en 1859, con Indalecio Martín como responsable y bajo el nombre de ‘La Sulfúrica’, con el objeto industrial de obtener sulfato de sosa. La muestra de noviembre de 2013 ‘Naturaleza mágica. Fuentes curativas de Zaragoza’ en el Centro de Historias de Zaragoza, comisariada por Francisco Iturbe, también recordó la Salada.

Cómo llegar a Mediana de Aragón y curiosidades

Comarca. Comarca Central.

Cómo llegar. Desde Zaragoza, su capital de provincia, hay 26 kilómetros. Si se va en bici desde el Canal y el camino de Valdevares desde El Burgo, se puede conectar luego por el CR-41 desde Torrecilla de Valmadrid. Por la N-232 hasta el desvío a Belchite por la A-222, y tras 6 kilómetros se coge un camino a la derecha que lleva a la Salada.

Las fiestas. Las mayores son cada año por Santa Ana a finales de julio, y también se celebra de manera especial el lunes de Semana Santa, con romería a la ermita de María Magdalena.

Club de Tiro. A las afueras del pueblo, en el antiguo campo de fútbol local, se cuenta con una instalación modélica para la práctica del tiro deportivo (clubtirortaa.es), muy valorada por los aficionados.

Nacimiento del río Ginel. Brota junto a la ermita de María Magdalena (La Malena) de Mediana, riega Rodén y vierte sus aguas en el Ebro a la altura de Fuentes de Ebro, a unos 8 kilómetros de Mediana.

