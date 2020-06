Solitaria vuelta al aula por selectividad: "Lo más difícil es gestionarte y planificar el mes que queda por delante"

Paula Zabala cuenta los días que le faltan para examinarse de la selectividad. Pero este jueves lo más importante para ella era la oportunidad de volver a pisar el colegio Escuelas Pías de la avenida César Augusto de Zaragoza. Sabía que se iba a emocionar y que a lo mejor caía alguna lágrima. "Es una situación extraña, porque el centro es casi como tu segunda casa y te sientes cómoda en él, pero al mismo tiempo te cuesta reconocerlo", explica después de cruzar el umbral y limpiarse las manos con gel hidroalcohólico. El silencio de unos pasillos amplios y desiertos solo lo rompen los ruidos de unas obras.

Su cita es con la orientadora y profesora de Psicología, Silvia Navarro, que también es la delegada para la Evau (Evaluación para el Acceso a la Universidad). Las dos llevan mascarilla. La pizarra luce esos consejos que muchos docentes seguro que han machacado hasta la saciedad estos días a sus alumnos: planificación realista y flexible, combinar estudio y ejercicio físico, dormir y comer bien, y respiraciones y sincronización cerebral. "Con esta esta pandemia los más difícil de cara a la Evau a estas alturas, más que los contenidos académicos, es gestionarte y planificar el mes que queda por delante para no perder lo que llevamos planeando un año", dice esta estudiante de Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales y futura universitaria de Derecho.

La DGA ha permitido la realización de tutorías presenciales en los centros escolares para los alumnos de 2º de Bachillerato que se van a presentar a la EBAU. Asistimos a una de ellas en las Escuelas Pías de Zaragoza.

Lo que más ha echado de menos en estos casi tres meses, reconoce, es "compartir las emociones con mis compañeros y profesores". "Aquí empatizamos todos porque tenemos un objetivo común. Y durante este tiempo se nota no recibir ese apoyo más físico y cercano en la distancia". De los 300 estudiantes de bachillerato del centro 130 harán la selectividad, además de un grupo de 10 que se presenta a subir la media.

A los factores académicos se unen también las vivencias personales que cada joven haya experimentado durante estas semanas de confinamiento y estado de alarma, sobre todo si el coronavirus ha provocado alguna pérdida en su familia o lo ha vivido de cerca. Un motivo por el que el estado emocional con el que aborden los exámenes les puede pasar factura. "A nivel social nos ha afectado a todos y el acompañamiento que han podido recibir durante este tiempo por parte del equipo docente, sobre todo si les ha tocado pasar la covid-19 de cerca o en momentos de duelo, les ayuda a superar esta dificultad añadida", afirma la orientadora. Quedan días por delante para que ganen seguridad en el dominio del ejercicio y los detalles, una parte importante de la preparación.

¿Marcará una diferencia en la prueba el hecho de que en otras comunidades autónomas, como Galicia, hayan podido regresar a las clases para hacer un último repaso? "Creo que académicamente no. Nos hemos asegurado de que todos tuviesen acceso a la información, a la tecnología y hay un trabajo importante del profesorado a nivel 'online' desde el primer momento del confinamiento", afirma Francisco García Las Heras, director académico de Bachillerato Escuelas Pías Montal-Calasanz.

Una idea que comparte Eva Bajén, presidenta de la Asociación de Directores de Institutos de Zaragoza (Adizar) y directora del instituto Cinco Villas de Ejea de los Caballeros. "Yo no tengo nada claro que pueda marcar desigualdades. Estamos proyectando actividades a distancia en las que los estudiantes van a encontrarse en la misma situación que si estuvieran en la Evau, que es de lo que se trata. El hecho de acudir unas semanas a clase presencial no es un elemento, a estas alturas, que provoque que unos estén más preparados que otros", apunta Bajén. "Con mis alumnos - es profesora de Literatura- tengo previsto hacer un examen de hora y media en el que todos estarán delante de la cámara, de tal forma que yo pueda verlos, y que luego me enviarán para corregir".

Bajén destaca que en estas dos semanas apenas se han llevado a cabo tutorías en los institutos de la Comunidad, una opción que se contemplaba en la segunda fase de la desescalada y que podían solicitar alumnos de 2º de bachillerato y de FP. "Entre este alumnado suele haber menor brecha digital y se están haciendo casi todas las tutorías de manera 'online'", afirma. No obstante, reconoce que alumnos de secundaria, con los que no se ha estado en contacto de manera telemática y se les facilitaban los trabajos en papel, sí que han acudido de manera presencial para que revisar las tareas llevadas a cabo, pero se trata de casos "excepcionales".

La Universidad de Zaragoza tendrá su propio ensayo para una Evau que del 7 al 9 de julio congregará a más de 5.000 jóvenes. La experiencia piloto, en la que se pondrá en marcha un estricto protocolo sanitario, serán los exámenes de acceso a la Universidad para mayores de 25 y 40 años que se llevarán a cabo los próximos días 26 y 27 de junio en el edificio nuevo de la Facultad de Derecho. Se han inscrito un total de 182 personas (147 mayores de 25 y 37 de 40). Serán los exámenes de la distancia, las mascarillas y las coletas para los que tengan el pelo largo.

