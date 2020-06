Ternasco de Aragón logra reactivar el consumo y aumenta un 12% sus ventas

Los esfuerzos promocionales de la IGP Ternasco de Aragón han dado sus frutos y el sector ovino integrado en esta marca de calidad ha conseguido dar la vuelta al desplome que sufrió el consumo (y los precios) de esta carne durante las primeras semanas del confinamiento. Un descenso de hasta el 25% en el que tuvo mucho que ver el cierre del canal Horeca (bares y restaurantes) obligado por el estado de alarma decretado para frenar la expansión del coronavirus.

Así, durante la segunda quincena de mayo se comercializaron 8.227 canales certificadas de Ternasco de Aragón (88.852 kilos), frente a las 7.345 (que suponen unos 79.326 kilos) del mismo periodo del pasado año. Las cifras suponen un incremento interanual del 12%, que se ha dejado notar tanto en las carnicerías tradicionales como en los supermercados, aunque los responsables de la IGP reconocen que "continúa siendo mínima la comercialización en bares y restaurantes, todavía con aforo limitado e imposibilitados para la realización de eventos y celebraciones".

El logro se debe en gran parte a su campaña ‘Lo esencial’, en la que, con el apoyo del Gobierno de Aragón, se animaba a la población a disfrutar del hogar consumiendo lo esencial y lo cercano "como la ganadería ovina tradicional que hace posible la vida en nuestros pueblos y el futuro de nuestro entorno", destacaba la campaña, que se ha desarrollado durante 3 semanas y ha tenido presencia en diferentes medios de comunicación y una activa presencia en canales digitales.

"Ha sido una campaña muy positiva", explican desde la IGP, que reconoce que su éxito se debe también a la sensibilidad de los consumidores, tras los numerosos llamamientos del sector y de las instituciones animando al consumo de esta producción que ha tenido que soportar una de las situaciones más complicadas de la crisis provocada por la pandemia.

"Sufríamos un enorme batacazo, tanto por el descenso de las ventas como por la caída de los precios, así que decidimos ponermos manos a la obra con una campaña para incentivar el consumo", señala Juan Carlos Brun, presidente del consejo regulador de Ternasco de Aragón. El resultado ha sido un éxito. "Los datos son muy esperanzadores, estamos muy contentos", insiste Brun, que reconoce que han quedado atrás aquellos momentos de "desasosiego" que vivieron en abril los productores de ovino.

Pero esta iniciativa no ha sido su única aliada. También ha contribuido la tercera (y última) edición de la campaña ‘Carnes con estilo’ que esta IGP aragonesa realiza con Ternera Gallega y que arranca precisamente en el mes de mayo. Una promoción "muy táctica", señalan desde Ternasco de Aragón, con presencia en más de 650 puntos de venta y folletos promocionales de todo el país.

La desescalada, que ha permitido ya el reencuentro con familiares y amigos (aunque en número limitado y manteniendo las medidas de seguridad y sanitarias) y la vuelta a las segundas residencias de la misma provincia, también ha jugado a favor de las ventas de este producto, muy ligado a las celebraciones. "Lo han notado los carniceros de los pueblos que si antes solo tenían como clientes a los habitantes del municipio, en las últimas semanas han notado la llegada de visitantes", explican desde la IGP.

Y aunque la entrada en la fase 2 de la desescalada ha permitido abrir bares y restaurantes, lo cierto es que los productores de Ternasco de Aragón no lo han notado en sus ventas porque "el consumo de ternasco en estos establecimientos está muy ligado a las celebraciones, como bodas y comuniones, especialmente en mayo y junio, y no se están realizando porque no está permitido", destaca la IGP, que confía en que la entrada en la fase 3 la próxima semana permita un mayor movimiento de las ventas. "De todas maneras será muy difícil recuperar el nivel de ventas que se tienen cuando se pueden celebrar dichos eventos", señala.

El alivio de los pastos

El presidente de la IGP Ternasco de Aragón reconoce que aunque la situación continúa siendo complicada para el sector ovino, los problemas son "menores" que en las primeras semanas del confinamiento. Los precios, que llegaron a desplomarse hasta los 45 euros, han conseguido una ligera remontada. Además, las lluvias han propiciado abundancia de pastos, con lo que los ganaderos han podido ahorrar en alimentación, lo que supone un importante ahorro en costes.

Brun reconoce, sin embargo, la ineficacia de las ayudas habilitadas por el Ministerio y destaca el nulo interés que han despertado entre los ganaderos.