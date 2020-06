Tauste presume de patrimonio y apuntala su bagaje histórico con nuevas ilusiones

Los visitantes llegan a Tauste atraídos por la torre de Santa María. Con sus 47 metros de altura, domina todo el casco urbano y su silueta se distingue en muchos kilómetros a la redonda. En realidad es el alminar de una mezquita construida en el lugar que ahora ocupa la iglesia mudéjar de Santa María. Estudios recientes vinculados al descubrimiento de una necrópolis islámica de grandes dimensiones, sitúan su construcción en el siglo XI dos siglos antes de los que hasta ahora se había considerado.

Este resumen histórico es lo primero que Marco Antonio Sánchez explica a los turistas que quieren saber más del gran símbolo de Tauste. Marco Antonio forma parte del grupo de guías voluntarios que les acompaña cuando la oficina de turismo local permanece cerrada o la guía necesita colaboración. “Después de ver la torre y la iglesia, vemos el Museo del Rosario de Cristal, hago hincapié en Ramón J. Sender que vivió en Tauste durante unos años y vamos a ver el Monasterio de San Jorge”. Es una visita a la carta, que se prepara en función del interés y del tiempo que los visitantes quieren permanecer en Tauste.”Les invitamos a ver el patrimonio, a conocer el pueblo, nuestros museos y a que se queden a comer para que disfruten de nuestros buenos restaurantes”.

Cariño hacia las tradiciones

Tauste es un pueblo de ha sabido mantener la esencia de sus tradiciones. El dance local, la Semana Santa, el Rosario de Cristal y la celebración de la fiesta del patrón, San Miguel son Fiestas de Interés Turístico. En los últimos años se ha realizado un gran esfuerzo para ponerlas en valor en espacios musealizados. El Museo del Rosario de Cristal fue el primero en abrir sus puertas; ocupa un edificio construido para estabilizar el talud sobre el que se asienta la torre de la iglesia de Santa María, que quedó muy afectado por un gran desprendimiento en 2004. Unido a él nació el Museo de la Semana Santa y en este momento el recién construido edificio que albergará el Museo del Dance. Los tres están intercomunicados, y los visitantes pueden llevarse una grata sorpresa.

El Rosario de Cristal de Tauste, compuesto por más de 300 piezas, es uno de los valores más importantes del patrimonio local. Marco Antonio lo conoce bien, porque junto a Jesús Cupillar y Miguel Angel Andrés invirtieron más de tres años en renovar su iluminación y adaptarla a su exposición en el museo. Fue la mejor manera de celebrar el centenario del conjunto, que ahora brilla como nunca.

De hecho, “los turistas quedan muy sorprendidos al ver el Rosario de Cristal, que fuera de Zaragoza o de Aragón no se conoce. Es el único que cuenta con los faroles de los cinco Misterios Luminosos que además fueron construidos por el taustano Rogelio Gajate”. El Retablo Mayor de Santa María, uno de los mejores del Renacimiento aragonés, es otra de las maravillas de Tauste.

“Es único porque tiene el cubo giratorio de la Rueda de Santa Catalina; nadie puede esperar que dentro de un retablo pueda haber una parte que da la vuelta y que presente varias escenas”. La parroquia, con la ayuda de las instituciones públicas, empresas y particulares, ha realizado un meritorio esfuerzo en los últimos años por restaurar el patrimonio de arte mueble que ahora puede disfrutarse tanto en la propia iglesia como en la Sala de Exposiciones y en el Museo Parroquial.

Por si fuera poco, se ha dejado constancia de esos avances. Una preciosa colección de publicaciones recoge los estudios que sobre las piezas han realizado diferentes especialistas de la Universidad de Zaragoza, bajo la coordinación de Margarita Castillo.

Dulces Locuras ofrece su verano con cajitas de talleres portátiles

Son las cajas ‘¡Donde tú quieras!, Talleres con Dulces Locuras’ y acaban de salir al mercado. Es la nueva propuesta de esta empresa de repostería creativa frente a la realidad que la pandemia impone para este verano. “Durante el verano hacía talleres de repostería creativa para niños que ahora no se pueden hacer, así que pensé en lanzar talleres portátiles”, explica Alicia Sánchez, fundadora del negocio. “Se podrán elegir diferentes temáticas en función de gustos. Cada cajita contendrá galletas de distintas formas, mangas pasteleras con glasa, decoraciones multicolor, instrucciones de uso... y habrá un vídeo para explicar trucos”.

Alicia Sánchez empezó hace cinco años, dejando apartadas las aulas para apostar por el emprendimiento en esta empresa en la que se inició con su madre. Desde entonces está en permanente evolución. Se define como camaleónica, es todo entusiasmo y desprende una energía contagiosas. ”Me encanta cocinar, pero también toda la gestión de la empresa, la creación de un nuevo producto. Las tartas personalizadas siguen saliendo todas las semanas, trabajo las gominolas con alcohol, la web marcha de maravilla y la cuarentena del coronavirus la he pasado haciendo cajitas de amor servidas a domicilio. La creatividad es una ventaja frente a la competencia”.

Alicia está contenta con su imagen de marca. “Piensas en Dulces Locuras y piensas en originalidad, diversión, personalización. Me gusta, porque es lo que buscan los clientes”. También llegan desde pueblos próximos, pero Alicia piensa que el mejor escaparate para su obrador está en las redes sociales. “Con mi web llego a toda España, aunque no es posible hacerlo con todos los productos. Cada nuevo hito, cada encargo desde Galicia o Andalucía me hace seguir adelante”.

El nuevo Museo del Dance de Tauste, a punto de hacerse realidad y abrir sus puertas

El dance local contará pronto con un espacio museístico propio. El Ayuntamiento acaba de finalizar las obras del edificio que albergará este espacio en la planta inferior. La segunda de ellas se ha unido al actual Museo de la Semana Santa para ampliarlo. La planta superior podría destinarse a albergar una colección de piezas arqueológicas localizadas en el término municipal. “También tenemos el ofrecimiento de la familia Rodes de la cesión de la colección que recogió Ángel. Hay que tomar una decisión, la idea es abrirlo al público el próximo año”, explica el alcalde, Miguel Ángel Francés.

El edificio, en el que se han invertido cerca de 550.000 euros, ofrece unas preciosas vistas de toda la vega del Arba hasta la Bardena. La urbanización de la plaza del Dance, pendiente de una excavación arqueológica, dignificará sobremanera el entorno de los museos.

Curiosidades de Tauste

Comarca. Cinco Villas.

Tauste está situada en la depresión del Ebro, la villa se encuentra prácticamente en la encrucijada de los ríos Arba y Ebro. Está a 42 kilómetros de su capital de provincia, Zaragoza, y su término municipal es de aproximadamente 405 kilómetros cuadrados. Es la más meridional de las Cinco Villas

Cómo llegar. Por la autopista AP-68 o la carretera A-232, con desvío en Alagón a carretera A-126. Desde las Cinco Villas y Gallur, por la A-127.

Para dormir. Hostal Casa Pepe y Hostal Reina Rana que ofrece atención personalizada. A 14 kilómetros en la Bardena Negra se encuentra el recientemente construido Hotel del Santuario de Sancho Abarca.

Compras. Son muy recomendables los embutidos artesanales de las carnicerías locales. En las panaderías encontramos cajicas, roscones y fullatres y repostería; también brilla la miel local.

Reportaje de la serie ‘Aragón es extraordinario’.