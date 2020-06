Aparca la ambulancia para ingresar a un paciente y le roban el teléfono móvil en Zaragoza

Era un día como otro cualquiera para la oscense Alba García Castillo y su equipo de trabajo de Ambuaragon. Este lunes a las 19.00 llevaban a cabo un traslado desde el hospital de Jaca hasta la clínica Quirón de Zaragoza con un presunto caso de covid-19. Alba García, Técnico en Emergencias Sanitarias, lleva tres años y medio trabajando como conductora de ambulancias y asegura que en todo este tiempo, nunca había vivido una situación como esta, ni siquiera se le había pasado por la cabeza.

“Como suele pasar, al llegar a la Quirón el aparcamiento de ambulancias estaba ocupado, así que tuve que dejar el vehículo en otro sitio, en concreto en el acceso a Urgencias”, relata. Una vez descendió del vehículo, como marca el protocolo procedió a colocarse el Equipo de Protección Individual (EPI) antes de acceder al centro hospitalario. Se trata, explica, de un procedimiento bastante laborioso.

“Al terminar de colocarme todo, la llave de ambulancia había quedado debajo del equipo, en la hebilla del pantalón, así que como pude le di al botón de cierre y entramos al hospital. La verdad es que en esos momentos solo piensas en la persona que llevas detrás y en llegar lo antes posible”, afirma.

Así que, una vez listos, procedieron a acceder al hospital para hacer el ‘transfer’ del paciente. “Como mucho estaríamos 10 minutos, no más, pero al salir vi que el teléfono -un Xiaomi modelo MI8 azul valorado en unos 300 euros- no estaba donde lo había dejado, en el cuadro de luces sobre el volante”, apunta. Además, se percató de que era el único objeto que echaba en falta.

Aunque en un principio no le dio importancia, pues ni se le pasaba la cabeza que nadie hubiera accedido al vehículo, como suele hacerse en estos casos, pidió a un compañero que le llamase y comprobó que el teléfono ya estaba apagado. Buscó por la zona y preguntó a algunos de los presentes así como al personal del propio hospital por si había cámaras de seguridad, pero sin suerte. “Además, en la funda llevaba el DNI. El teléfono no era nuevo pero tenía cosas en él con enorme valor sentimental que sé que no voy a recuperar”, lamenta.

Nada más llegar a Huesca, García interpuso una denuncia en las dependencias de la Policía Nacional. Sin embargo, y a pesar de que tiene asumido que no va a recuperar su teléfono, lo que destaca de todo lo ocurrido es el contexto del hurto en cuestión: “Si hubiera sido en mi coche o de otra forma me habría sabido mal, pero no tanto. Estábamos trabajando y en ese momento estás pensando en el paciente porque es la prioridad, no sé en qué estaría pensando esa persona”.

Mensaje publicado en redes.

Un llamamiento a la empatía

En este sentido, la oscense destaca la falta de empatía de la persona que le hurtó el teléfono en ese momento. “A lo largo de nuestra vida muchos pasamos por una ambulancia, como pacientes o como acompañantes”, reflexiona.

Precisamente, fruto del enfado, García decidía publicar lo ocurrido en redes, en el grupo de ‘Objetos perdidos en Zaragoza’, en un intento de recuperar el teléfono y, de paso, hacer un llamamiento a la reflexión y la responsabilidad ciudadana. “Ayer alguien me robo el móvil junto a mi DNI de dentro de la ambulancia en la que trabajo (…) Si alguien vio algo agradecería que se pusieran en contacto conmigo o con la policía”, comienza.

“Y si el "personaje" que ayer tuvo la brillante idea de robar de dentro de una ambulancia está leyendo esto, solo me gustaría decirle que seguramente, tarde o temprano, por desgracia, tenga que hacer uso de una ambulancia. Cuando ese día llegue espero que mire a los ojos a las personas que le están cuidando, o probablemente salvándole la vida, y se acuerde que un día, usted no tuvo ningún problema en "joderlos". Quizá ese día su conciencia y su empatía aparezcan por un momento”, concluía.

