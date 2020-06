Pequeño repunte de 326 autónomos en Aragón en mayo

Tras la notable caída de abril en la que Aragón perdió 1.233 autónomos, en mayo se ha producido un pequeño repunte de 326 autónomos: en comercio 138 que se han dado de alta y otros 175 en hostelería. Pese a este ligero ascenso, del 0,3%, pasando de 99.196 autónomos a 99.523 en la comuniad, UPTA Aragón advierte de que hay muchos en situación límite que no han podido reabrir sus negocios y que como no haya una inyección adicional de liquidez, la comunidad podría ver adelgazado su tejido empresarial en 20.000 autónomos a lo largo de este año.

"Si no tienes ingresos y vienes de una situación de sobreendeudamiento, al final no puedes resistir", advierte UPTA Aragón, que admite que el cese de actividad "ha sido paliativo, pero insuficiente porque el consumo ha caído un 30% en estos meses de confinamiento y los autónomos son el último eslabón de esa cadena", indican desde UPTA. Pese a que Aragón cuenta con un Consejo del autónomo, "la única reunión mantenida con el Gobierno aragonés fue en marzo, parece que no existimos", criticaron dese esta organización que "reclama sistemas de financiación específica o 20.000 autónomos están en riesgo de desaparecer".

"Este pequeño repunte es solo un espejismo", asegura Mayte Mazuelas, de ATA. "Son autónomos que ultimaban la apertura de sus negocios en febrero o marzo, les pilló la pandemia y ahora tienen que abrir", pero en el barómetro presentado por su organización recientemente, ya decían que cuatro de cada diez autónomos no va a poder retomar la actividad. "Hay muchos feriantes, fotrógrafos, cantantes, gente del mundo de la cultura que no va a poder subsistir y los bares y cafeterías que están abriendo nos dicen que las ventas no están acompañando y que siguen en pérdidas".

Por eso, ATA vuelve a reclamar más medidas fiscales como un nuevo aplazamiento del IVA y de otros impuestos para que no se pierdan tantos negocios. "Solo de marzo a abril de 2020 se han perdido 168.000 empleos de autónomos en España y son empleos que no vuelven", subraya. "Como no se inyecte liquidez ya, en esas colas del paro que volveremos a tener, habrá muchos autónomos", avisa.