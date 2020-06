"Hemos parado el golpe, pero los casi 18.000 parados más es muy negativo"

Los datos de paro del mes de mayo presentan una imagen agridulce. Por una parte, indican "que hemos parado el golpe" porque cae el paro en 685 personas en Aragón, pero por otra, son muy negativos porque en el interanual, respecto a mayo del año pasado tenemos casi 18.000 personas más en desempleo en la comunidad", ha manifestado Manuel Pina, secretario general de CC. OO. Aragón.

"Prefiero ver la botella medio llena. Los ERTE han podido sujetar el empleo, tenerlo congelado mientras se va recuperando la actividad de la mano del consumo, pero tenemos solo una fotografía parcial, la de mayo, y habrá que esperar a ver los próximos meses para ver cómo responde el mercado de trabajo", ha dicho.

A su juicio, "que se mantenga el mayor número de empleos dependerá de ser capaces de despejar dos incertidumbres: que no cale el miedo y todos aquellos que puedan consumir lo hagan y que se reabran las fronteras a partir de julio para que el sector del turismo, de los más castigados, pueda empezar a recuperar la actividad, eso sí cumpliendo todos los protocolos sanitarios".

"Si conseguimos que el miedo y la intranquilidad no se instalen en la sociedad, la salida será más corta y no nos costará diez años como la anterior recesión", ha indicado Pina, "pero si el que puede comprarse un coche, no lo hace, tendremos un problema", ha señalado, confiando en que el consumo que parece estar respondiendo se mantenga en los próximos meses. Y ha puesto el ejemplo del propio centro vacacional que CC. OO. Aragón tiene en Morillo de Tou. "Nos cancelaron las reservas, pero están volviendo a hacerlas. Es esperanzandor", ha dicho , y lo mismo está sucediendo con el turismo en casas rurales.

"Se está negociando en Madrid con la patronal que los ERTE se puedan prorrogar para uno de los sectores más perjudicados que son el de la hostelería y turismo pero hasta final de mes posiblemente no haya un acuerdo", ha precisado.