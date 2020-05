La DGA desmonta el hospital de la Multiusos y mantiene el de la Feria hasta que lo exija el Ministerio

La DGA ha ordenado el desmontaje del hospital de campaña de la sala Multiusos, pero mantendrá "todo el tiempo que el Ministerio de Sanidad exija" el de la Feria de Zaragoza para afrontar posibles rebrotes en otoño.El Ejecutivo invirtió alrededor de cinco millones de euros en ambas infraestructuras, levantadas en tiempo récord en las peores semanas de la crisis ante la previsión de que el coronavirus desbordase el sistema aragonés e hiciese insuficientes las camas de los hospitales de referencia.

El de la Multiusos, en régimen de alquiler, disponía de 105 camas y estaba ya totalmente equipado. Tanto es así que a principios de abril se formó al personal y se habilitaron 35 camas para poder ser usadas en cualquier momento.

Fuentes de la DGA confirmaron ayer que su desmantelamiento comenzará el próximo lunes. A juicio de la nueva consejera de Sanidad, Sira Repollés, las 400 de camas de la Feria de Zaragoza serán "suficientes" de cara a tener una "capacidad estratégica" para afrontar una segunda oleada.

Este espacio será imprescindible para que Aragón progrese en la desescalada, ya que, como recordó, entre los criterios que estudia el Ministerio para autorizar el cambio de fase está la suficiencia de recursos para atender teórico repuntes. Contestó así a Cs, que planteó en el pleno de las Cortes mantener ambas infraestructuras, ya sea en su ubicación actual o en naves de la DGA o cedidas por el Ayuntamiento, a fin de que puedan estar activas en 24 o 48 horas si fuese necesario.

"Los aragoneses no entenderían que la Comunidad no estuviese preparada para un repunte y que no hubiese suficientes equipos de protección individual", afirmó Susana Gaspar, portavoz de Cs en materia sanitaria.

Por otra parte, Repollés confirmó que la solicitud de consulta en Atención Primaria continuará haciéndose por teléfono. El paciente llamará y, junto a su médico de cabecera, valorará si su problema requiere de una atención presencial. "Es el momento de un gran cambio", avanzó la máxima representante de la sanidad aragonesa.

Potenciar la telemedicina permitirá, según dijo, "racionalizar sin perder la cercanía". También avanzó que los laboratorios de los hospitales trabajarán de lunes a domingo en la realización de pruebas diagnósticas de PCR, una fórmula que, unida al volcado de datos en tiempo real, permitirá rastrear los contactos y hacer seguimientos domiciliarios.