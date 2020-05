La catedral de Tarazona recibe sus primeras visitas tras su cierre por el coronavirus

La catedral de Santa María de la Huerta de Tarazona se ha reabierto este viernes al turismo. Se ha habilitado un recorrido interior señalizado para facilitar el tránsito de los turistas.

“Abrimos con muchísima ilusión después de tanto tiempo cerrados. Nos hemos tenido que acomodar a las limitaciones existentes por el coronavirus y queremos transmitir confianza porque se cumple con todo rigor”, ha dicho Julio Zaldívar, gerente de la Fundación Tarazona Monumental, entidad que se encarga de la gestión turística de la seo turiasonense.

La restricción de aforo es de 1/3 durante la Fase 2 y se aconseja reservar con antelación para no encontrarse con problemas de aforo, aunque en principio no parece que vaya a haber problemas porque se trata de un edificio grande. “Estamos expectantes y con muchas ganas de cambiar de fase sobre todo, por el tema de la capacidad de aforo y por la procedencia del público. Ahora estamos abiertos para personas de la localidad y de la provincia, pero tenemos ganas de que pueda haber un intercambio entre las regiones porque es lo que da vida”, ha señalado Zaldívar.

Entre las medidas de higiene y seguridad implementadas destaca la señalización de un recorrido por el interior del templo. “Se han colocado flechas, y se entra y se sale por diferentes lugares, con la intención de que la gente no se cruce”, ha explicado el gerente.

No hay visitas guiadas, y el apoyo se realiza mediante audioguías que están protegidas “con una funda que se elimina tras cada uso y también se desinfecta el aparato”. Además, por el momento no es posible subir al cimborrio durante la visita turística “porque cuenta con tramos muy estrechos en los que no se puede garantizar la distancia de seguridad entre las personas”.

Durante la fase 2, los horarios de apertura del templo serán los siguientes: de martes a sábado de 11:30 a 13:30 horas y de 17 a 19 horas, los domingos sólo por las mañanas de 11 a 14 horas, y los lunes estará cerrado por descanso semanal. El resto del patrimonio de Tarazona irá retomando la normalidad a partir de la fase 3.