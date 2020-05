PP y Vox llevan la crítica al Gobierno de Sánchez a las Cortes y Lambán les replica que él "no está" en La Moncloa

“Yo en La Moncloa no estoy. Estoy en el Pignatelli, y bastante cómodo”. Así ha replicado el presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, al líder del PP-Aragón, Luis María Beamonte, que le ha exigido, este jueves en las Cortes, que "alce la voz contra su partido" tras el pacto con EH-Bildu y las destituciones en la Guardia Civil. “La voz la tendríamos que alzar todos. Podemos presumir de entender la política de forma distinta a como se hace en Madrid”, le ha recriminado el barón socialista, que ha afeado a Beamonte que su portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, acusara al vicepresidente Pablo Iglesias de ser “hijo de un terroristas”. “Sé que eso le repugnó”, ha manifestado.

PP y Vox han querido llevar a las Cortes la tensión que se vive en la política nacional. "No se puede olvidar la realidad nacional”, ha insistido Beamonte, que ha advertido a Lambán de que “fiar todo al Gobierno de España es como eludir sus propias responsabilidades”. "La bajeza política de su jefe de filas no tiene límites. Usted tiene responsabilidad de alzar la voz”, ha reiterado, para acto seguido apuntar que otros barones socialistas, como el castellanomanchego Emiliano García-Page ya lo han hecho. También con críticas al Gobierno central el diputado de Vox Santiago Morón ha recordado que algunas decisiones tendrán "el correspondiente recorrido judicial".

Lambán ha vuelto a dejar clara su “predilección absoluta” por que la política española se produzca a través de grandes acuerdos entre las fuerzas constitucionalistas y se ha mostrado convencido de que Aragón “, y no es mérito del Gobierno, sino de la oposición", está dando un "buen ejemplo a toda España”. Los valores que propugna el PSOE, ha enfatizado, son "la economía social de mercado, el estado de bienestar y la democracia liberal" del régimen del 78 y de la Transición".

Comparecía en las Cortes el presidente de Aragón para informar sobre la gestión de la pandemia y del impacto que tendrá en el sector turístico y en el comercio y, aunque la política casi eclipsa su intervención, ha recordado que la prioridad sigue siendo “preservar los servicios públicos” y, en segundo plano, al no tener las competencias exclusivas, impulsar la recuperación económica.

En turismo, Lambán ha asegurado que el plan de choque autonómico dotado con 6 millones ha sido “bien recibido” por el sector, y ha anunciado que se trabaja en nuevas líneas de ayuda para autonómos y comercios y para inyectar liquidez a las empresas. También está previsto crear espacios virtuales para impulsar la agroalimentación y proyectos de promoción de la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en los sectores de la automoción, la sanidad y la economía circular. Ha anunciado, además, que está avanzada la propuesta para eliminar las trabas administrativas y que Hacienda “tiene lista la preparación de un presupuesto de base cero para readaptarlo a las necesidades”.

El portavoz de Cs en las Cortes, Daniel Pérez, salpicado también por algunas críticas del PP, ha rehusado enzarzarse en los reproches sobre política nacional. Solo ha querido dejar claro que Ciudadanos "no ha pactado" un acuerdo de Gobierno; si no que, "pensando en el interés de los españoles", ha tomado decisiones "por convicción, no por estrategia".

Respecto al sector turístico, Pérez Calvo ha reclamado que la desescalada se produzca al mismo tiempo en todas las Comunidades al mismo tiempo y ha expresado su preocupación por que algunas regiones "salgan antes" del estado de alarma.

El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha advertido que "el clima político exige una reflexión, y que lo importante "es limpiar de ruido" pues lo importante, en su opinión, es "cómo reaccionamos ante la vulnerabilidad".

Desde el PAR, Jesús Guerrero ha destacado el valor del turismo y del plan de choque elaborado por la consejería y ha insistido en la necesidad de que la comunidad siga reclamando en Madrid porque "Aragón no quiere ser más, ni tampoco menos". Joaquín Palacín, presidente de CHA, ha insistido en que, en las comarcas pirenaicas, el turismo representa el 20 % del PIB, frente al 8 % de Aragón, y en la necesidad de dar "seguridad" también al empresario. También ha mostrado su preocupación por que se beneficie en el reparto de fondos estatales a las comunidades que menos han invertido en Sanidad.

Por Podemos, Nacho Escartín ha destacado que vestía una camiseta de la coordinadora Biscarrués Mallos de Riglos como ejemplo no solo de la "resistencia" de la Galliguera contra un pantano que ha sido definitivamente descartado, sino también del turismo sostenible, de calidad y ligado al territorio.

El portavoz del PSOE, Vicente Guillén, ha insistido en que por "respeto" a la ciudadanía "bien haríamos todos en contribuir a un clima político que huya de guerracivilismos". De Beamonte ha valorado que está "su esfuerzo" responde más a la línea del gallego Alberto Núñez Feijóo que de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.