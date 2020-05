El turno de noche, clave para sujetar los contratos temporales en PSA

El empleo temporal en la fábrica zaragozana de PSA está en el aire. Aunque la compañía asegura que no tiene una decisión tomada, la mayor parte de sindicatos vinculan su continuidad a que pueda retomarse el turno de noche en ambas líneas, algo para lo que de momento no hay fecha.

Sin confirmar ni desde la dirección ni desde los sindicatos si son más de medio millar los contratos eventuales que dependen de la carga de trabajo que vaya habiendo, sí que indicaron que al haberlos incluido en el ERTE acordado por causa de fuerza mayor, que se está aplicando, verán alargados sus contratos mientras dure esta situación. Tampoco la fecha de salida sería la misma para todos ya que muchos de los contratos se hicieron para cubrir el lanzamiento del nuevo Corsa y poder hacer frente al elevado volumen de producción diario, incluidos sábados y viernes noche, que tenía la planta antes de que estallase la crisis de la covid-19.

Algunos de estos contratos, según UGT, vencen a finales de junio y serán los supervisores los que vayan comunicando a los afectados cuándo tienen que dejar de venir. Si bien, desde la compañía insistieron en que está sin decidir, ya que van poco a poco en esta «vuelta progresiva y segura» cuyos plazos condiciona sobre todo la evolución del mercado y de la demanda de coches.

Ni las secciones sindicales de CC. OO., ni de CGT ni de OSTA habían recibido ninguna información sobre la no renovación de contratos a temporales. «Estamos preocupados por la evolución que tenga el mercado porque de eso va a depender todo», indicó José María Fernando, de CC. OO. «Si habrá un adelgazamiento este año de la plantilla con esas 461 personas nacidas en 1959 que dejarán su puesto. Los veteranos tienen que salir», pero de los temporales, «mientras no sepamos si todos los turnos se podrán recuperar, no se sabe qué pasará».

«Es de suponer que si la demanda no se reactiva lo suficiente y han de prescindir de personal, lo hagan de los temporales», indicó Antonio Martínez desde OSTA, que subrayó que a día de hoy la dirección no ha comunicado nada.

José Carlos Jimeno, de UGT Aragón, consideró «una realidad que estos chicos tengan que salir: tenían un contrato con fecha de caducidad y si tenemos a buena parte de los trabajadores fijos en casa, es una pena, pero no se les renovará». De no haber sido por la covid-19, «tenían buenas perspectivas de haber continuado». Sin embargo, «sin el turno de noche, sin tener que cubrir vacaciones flotantes ni permisos por horas, no hay otra posibilidad», añadió.

Para la compañía lo primordial ahora es que se recuperen las ventas para volver a tener la fábrica al 100% y eso dependerá de que haya más medidas de estímulo a la compra de coches. En este sentido, PSA aplaudió ayer en un comunicado el plan de ayudas de 8.000 millones de euros aprobado por el presidente Emmanuel Macron en Francia.

El CAAR urge ayudas a la compra de coches

Benito Tesier, presidente del Cluster de la Automoción de Aragón (CAAR), dijo que el sector está todavía esperando una señal del Gobierno español que hace quince días se reunió con las principales asociaciones Anfac, Sernauto y Faconauto, para avanzar en un plan de choque que permita a las fábricas españolas en septiembre volver a estar utilizando toda su capacidad productiva.

«El momento de dar ayudas a la compra de coches en España es ahora sabiendo que buena parte del turismo va a ser nacional y que es la época tradicional de mayor compra de vehículos antes del verano». Reconociendo una sana envidia hacia el Ejeutivo francés, Tesier insisitió en la necesidad urgente de un plan de estímulos en España. «Macron ha sido muy rápido», dijo. «Ya que la desescalada en mayo está yendo bastante bien y las auxiliares están ya al 50% de actividad, pedimos esos incentivos porque los necesitamos ahora. No podemos esperar a septiembre u octubre». Mucho empleo, advirtió, depende de ello «con anuncios tan preocupantes como el de Nissan».