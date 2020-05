Segunda oportunidad en Masterchef para la cocinera de Monzón Ghislaine Araguas

La maestra montisonense y gran aficionada a la cocina Ghislaine Araguas tendrá esta noche una segunda oportunidad para participar como concursante de la octava edición de Master Chef. Ghislaine se quedó a las puertas en la fase final del casting en el que participaron 50 finalistas de los casi 30.000 aspirantes que se presentaron a las pruebas.

La dirección del programa que se emite en ‘prime time’ en La 1 decidió innovar en esta edición y por primera vez ha utilizado el sistema de repesca de concursantes. Concretamente a 5 de los finalistas elegidos de los castins realizados en Sevilla, Bilbao, Madrid, Valencia y Barcelona, ciudad a la que viajó la de Monzón para optar por primera vez al concurso.

Habitual de los fogones, la maestra de lengua extranjera y asesora de profesorado, mantiene un blog de cocina (LesrecettesdeGhislaine) y dos cuentas de instagram, en una de ellas (Hoy toca vermú y lo sabes) realiza los domingos concursos para preparar el mejor vermú. El resto de la semana es habitual de otros concursos que se convocan en redes sociales.

En su participación de esta noche, Ghislaine conocerá a destacadas figuras de la alta cocina, cuyos nombres no puede revelar. Su experiencia la valora de forma muy positiva, pese al elevado nivel de exigencia. “Tengo mis costumbres y mis tiempos, pero una vez ahí tienes que hacer lo que te toca. Vas a matacaballo, lo complicado son las técnicas y las elaboraciones que tienes que hacer, pero sabor de boca que te queda es placentero”, cuenta.

A pesar de que no es el primer concurso al que se presenta, reconoce que le asombró las “bambalinas” del plató. “La aventura ha sido bastante intensa. Mucha adrenalina, diversión y nergios. A todas las personas que les guste cocinar y el mundo de la tele les recomiendo que lo intenten. No es un talent culinario, tiene mucho de show, hay un poco de todo. No es el primer concurso al que me presento, pero era el más importante para mí porque aunque la cocina es un entretenimiento intento aprender y conocer la terminología culinaria”.