Maru Díaz e Itxaso Cabrera comienzan la carrera por el liderazgo de Podemos en Aragón y Escartín descarta competir

La consejera de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, Maru Díaz, confirmó este domingo su intención de presentar candidatura para liderar Podemos en Aragón. Díaz publicó un vídeo en redes sociales en el que anuncia su intención de dirigir el partido porque "es el momento de dar un paso adelante".

A su juicio, en "momentos complicados necesitamos que Podemos esté más unido y sea más fuerte que nunca para ensanchar la organización, profundizar su vertebración en todo el territorio aragonés, incrementar la movilización para hacer frente a los que amenazan nuestra democracia y empujar, junto con la gente corriente, para que los consensos sociales se conviertan en derechos inquebrantables".

Asimismo ha abogado por "volver a defender lo obvio, lo público, desde cada rincón, desde cada esquina, sin fisuras y sin dudas, estando dispuestos a dar la cara y combinando un proyecto político dispuesto a gobernar con una militancia implicada en los movimientos sociales que sea útil para tejer redes de apoyo popular".

NOTICIAS RELACIONADAS Podemos renueva su imagen con los círculos como protagonistas

Díaz ha señalado que afronta este proceso con el convencimiento de que la mejor forma de cambiar las cosas y defender los intereses de la gente es "mancharse las manos" desde los gobiernos, especialmente en "los momentos complicados" como el derivado por la pandemia del coronavirus.

Por eso, ha considerado imprescindible adaptar Podemos Aragón a la realidad provocada por la entrada de la formación al Gobierno de Aragón y aterrizar la estrategia de Pablo Iglesias en nuestro territorio. "La propuesta de Pablo Iglesias convierte a Podemos en un partido de gobierno, ahora nos toca hacerlo en Aragón".

Un equipo "plural y diverso"

En los próximos días, Díaz revelará el nombre de su candidatura así como la lista que le acompaña aunque ha adelantado que es un equipo "plural y diverso, que conjuga experiencia y renovación" y que está conformado por personas "de todos los rincones de Aragón, implicadas en la política municipal, autonómica, círculos y bases de Podemos, movimientos populares y con experiencia en la gestión desde los gobiernos".

Díaz ha presentado su candidatura para liderar Podemos Aragón en el proceso en el que también se elegirá el Consejo Ciudadano Autonómico y la Comisión de Garantías.

Itxaso Cabrera liderará Primavera Morada

A primera hora de este lunes también se confirmaba la candidatura liderada por la diputada de Podemos en las Cortes de Aragón, Itxaso Cabrera. Bajo el nombre de Primavera Morada, Cabrera ha agradecido en Twitter "que un gran número de personas confíe en mi para encabezar este proyecto de reconstrucción para que realmente nadie quede atrás".

🌺Tras meses de debate y trabajo en @AragonMorada el pasado 15M decidimos presentarnos como candidatura.



💜Hoy tengo que agradecer que un gran número de personas confíe en mi para encabezar este proyecto de reconstrucción para que realmente nadie quede atrás.#PrimaveraMorada https://t.co/RGr0zURNkx pic.twitter.com/RgsFZEc06C — Itxaso Cabrera Gil (@ItxasoPodemos) May 25, 2020

Cabrera está dispuesta a dar un paso al frente para encabezar la coordinación gracias al apoyo y empuje que ha recibido de una gran parte de las bases de Podemos Aragón, según afirma un comunicado de su candidatura.

"Es el momento de la reconstrucción. Lo principal es salir de la pandemia. Vamos hacia grandes cambios sociales y hay que estar preparadas. Ahora debemos crear un Podemos Aragón fuerte que realmente no deje a nadie atrás, capaz de poner en marcha medidas potentes que palíen los efectos de una crisis sanitaria, económica, social, emocional, ecológica y un largo etcétera a consecuencia de la COVID-19", ha dicho.

Una etapa en la que, a su juicio, es necesario centrarse en crear espacios de cuidados internos y externos, volver a reconstruir puentes que nunca debieron romperse y tender de nuevo la mano a los círculos, "la base fundamental de la organización", pero también a las fuerzas "progresistas y hermanas como Zaragoza en Común, Cambiar Huesca o Izquierda Unida, entre otras", ha recalcado.

Natural de Zaragoza, Itxaso Cabrera tiene 31 años, es psicóloga y desempeña la función de la secretaria primera en la Mesa de las Cortes, además de ejercer la portavocía de varias comisiones parlamentarias. Forma parte activa del círculo de Sanidad de Podemos Aragón desde su creación hace más de 5 años.

Primavera Morada espera que este tiempo sea de reflexión, debate y encuentro en la medida de lo posible, ya que considera que ahora más que nunca se necesita hacer política también fuera de las instituciones, de la mano de organizaciones sociales, políticas y sindicales progresistas para que la crisis "no la paguen los de siempre".

Hace así un llamamiento a las personas inscritas para movilizarse en estas primarias, cuya participación, insiste, es necesaria para construir una organización que cuente con la voz y la fuerza de sus bases en todo el territorio aragonés para poder defender unos servicios de calidad que protejan los derechos de forma universal y desde lo público.

Escartín no competirá

Quien no competirá por el cargo será el que fuera Secretario General de Podemos Aragón. Nacho Escartín ha descartado presentarse a la reelección para liderar la formación en Aragón aunque podría formar parte del equipo de alguna candidatura. Lo ha anunciado en una entrevista en el programa La rebotica, de la Cadena Ser, en el que, preguntado por el anuncio de Díaz ha evitado respaldar de momento a la actual consejera. Escartín, destituido el pasado mes de febrero, se ha limitado a señalar que espera que haya más candidatos porque lo importante es que haya participación y relevo al frente del partido. Ha destacado que será cuando conozca la lista definitiva de candidatos, cuando valorará quién le parece el más adecuado para el cargo.

Así, Escartín ha manifestado que su intención es presentarse “como candidato individual, pero no para coordinar”. "No me veo como responsable del partido", ha dicho. Y ha subrayado que cree que es “el momento de la renovación” en las filas moradas.

Sin embargo ha reiterado su compromiso con la formación, en la que cree que puede desempeñar un importante papel, aunque no sea al frente del partido.

Podemos destituyó a Escartín como secretario general del partido en la Comunidad el pasado mes de febrero y colocó a una gestora al frente hasta la celebración de la asamblea.

Escartín comparecerá este lunes en rueda de prensa para explicar su posición respecto a este proceso.

Podemos Aragón afronta ahora su tercera Asamblea Ciudadana en la que se elegirá a la nueva Coordinadora Autonómica --el nuevo nombre que recibe la antigua Secretaría General--, así como al Consejo Ciudadano Autonómico que le acompañará y la Comisión de Garantías.

Renovación en once CC. AA.

Tras renovar sus órganos estatales, con la reelección de Pablo Iglesias como secretario general del partido, Podemos ha iniciado el proceso para elegir las nuevas direcciones en once comunidades autónomas, entre ellas Aragón, para lo que se podrá votar telemáticamente entre el 13 y 17 de junio y se conocerán los resultados definitivos el 19 de junio.

Además de Aragón, Andalucía, Cantabria, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, País Vasco, Extremadura, La Rioja y Murcia son las regiones donde tendrán lugar las Asambleas Ciudadanas Autonómicas, según ha informado la formación morada.

La publicación del reglamento y el protocolo de las candidaturas se ha llevado a cabo este domingo y será el 9 de junio cuando se conozcan las candidaturas y listas definitivas.

Los candidatos a ocupar la Coordinación Autonómica deberán llevar inscritos en Podemos un mínimo de 6 meses a contar desde el inicio de las votaciones, es decir, antes del 12 de diciembre de 2019.

Cada votante podrá votar solamente a una persona y resultará elegida la persona que más votos obtenga.

Los candidatos a coordinador autonómico deberán aportar junto con su candidatura los documentos político, organizativo y de feminismos establecidos.

Para el Consejo Ciudadano Autonómico de cada comunidad se pueden presentar los candidatos de forma individual o formando parte de una lista que deberá encabezar una persona candidata a ser coordinador.

Una misma persona puede optar, como parte de una lista, a ser coordinador y a la vez al Consejo Ciudadano Autonómico como cuerpo de esa misma lista, pero no en dos listas distintas.

También se puede presentar candidaturas a la Comisión de Garantías Democráticas Autonómica.

Entre las incompatibilidades para presentarse, Podemos incluye a aquellas personas cuyo comportamiento, opiniones o actividades sean de forma pública o notoria contrarias a los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial.

Tampoco personas que en su trayectoria política hayan llevado a cabo actos relacionados con el transfuguismo en su representación o actos análogos de corrupción o usurpación en beneficio propio o en intereses particulares de terceros ni quienes defiendan y aboguen públicamente por la resolución violenta y armada de los conflictos sociales.