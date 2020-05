La desescalada permite retomar los tratamientos de reproducción asistida

Desde el inicio del estado de alarma se paralizaron las técnicas de reproducción asistida en España para evitar, entre otras situaciones, el posible colapso hospitalario y de recursos sanitarios a nivel nacional, a pesar de que este proceso tiene una escasa probabilidad de necesitar ingreso.

El doctor Antonio Urriés, jefe de la unidad de Reproducción Asistida de Quirón Salud, calculó que durante el tiempo en el que han estado parados pudieron quedar unos 200 procesos de reproducción asistida suspendidas en este centro sanitario hasta que se pudiera reanudar la actividad. Urriés, que es también presidente de la Asociación Española de Biología de la Reproducción Humana (Asebir), explicó que al principio, cuando se decretó el estado de alarma, no tenían muy claro el impacto que podía tener el coronavirus en las mujeres embarazadas: "Por esta razón, y como medida de precaución, se decidió finalizar los tratamientos ya iniciados, pero sin llegar a transferir los embriones, que se congelaban para evitar la gestación". Poco a poco, señala, se ha visto que no tiene ningún efecto negativo sobre el embarazo y no se ha demostrado que las mujeres gestantes presenten una incidencia mayor de covid-19 ni una mayor morbilidad ni que exista transmisión vertical entre madre e hijo.

Durante todo este tiempo, todos los ciclos programados, más alguno que podía haberse empezado en ese momento, quedaron parados. Ahora que la evolución de la pandemia permite ir recuperando de forma paulatina la asistencia sanitaria, se están recuperando también estos tratamientos: «Estamos dando muchas citas telefónicas, en la medida de lo posible, pero lo que son programaciones de ciclo ya las estamos haciendo». Se mantuvieron los tratamientos oncológicos, indicó, pero el resto se paralizaron. Ahora se están retomando las consultas, sobre todo priorizando los casos que puedan conllevar mayor problema si se demoran, como puede ser el caso «de mujeres de edad avanzada o que tienen fallo ovárico». «Cualquier retraso en el tiempo puede ir en detrimento de su capacidad reproductiva», añadió.

Para el doctor Urriés, el parón en los tratamientos de reproducción asistida producida por la pandemia del coronavirus, al igual que en el resto de la actividad asistencial, estuvo motivada por «evitar que los pacientes acudieran a los hospitales» y, por otra parte, «para liberar recursos para el tratamiento de los enfermos por la covid-19 durante este tiempo».

Desde Asebir, asociación que preside, presentaron unas recomendaciones al Ministerio para que todas las unidades de reproducción asistida pudieran retomar la actividad con unos mínimos de seguridad. Sanidad distribuyó ese documento como referencia para la fase de desescalada frente a la pandemia. Estas recomendaciones pasarían por la evaluación de los pacientes, acompañantes y donantes que pudieran tener la infección antes o durante la realización del tratamiento y también medidas adecuadas para proteger al personal.