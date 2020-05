Depurar los datos

Ha llegado el momento de romper una lanza por algunas comunidades que recientemente han sido noticia por el desfase en las cifras de casos y fallecidos. Parte del problema se debe al cambio en la notificación de casos cuyo objetivo era minimizar el tiempo entre inicio de síntomas y toma de muestras, que baja de 7-12 días a 2 días. Otro objetivo es tener resultados en menos de 24 horas para notificarlos el mismo día. Esto es ahora posible gracias a la disminución de casos y al aumento de la capacidad diagnóstica, pero siempre hay retrasos.

Hay varias fechas clave en la historia clínica de cada paciente: inicio de síntomas, toma de muestras, resultado, hospitalización (si se produce) y resolución (alta o fallecimiento). Los sistemas informáticos sanitarios mantienen bases de datos con esa información, y debería ser sencillo proporcionar los datos solicitados por el Ministerio de Sanidad para actualizar la serie histórica de casos.

Sin embargo, me he enfrentado demasiadas veces a bases de datos “perfectas” para saber que cuando empiezas a trabajar con ellas te percatas que faltan datos o son inconsistentes. Entonces empieza la depuración y subsanar cada error puede llevar horas de trabajo… y no siempre con éxito.

Esto puede ser relativamente fácil cuando hay “pocos” casos como en Aragón (5.627), pero puede ser un trabajo titánico depurar 57.148 casos de Cataluña o 67.871 de Madrid. Son semanas de trabajo. Se podría haber seguido publicando los casos según día de diagnóstico para informar a los ciudadanos, e internamente usar el resto de datos para tomar decisiones técnicas, y así evitar la imagen de descoordinación que están dando.

*Nacho Blas es profesor titular de la Universidad de Zaragoza