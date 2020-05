El gran hermano de la fauna: lobos y buitres son filmados por webcams en Aragón, pero no se ven desde casa

Seguir en vivo y en directo sin salir de casa a la fauna aragonesa resulta complicado. Ver nacer, observar a las crías o simplemente mirar el trascurso de la vida de la fauna en Aragón a través de una webcam es complicado. “En SEO/BirdLife contamos con varias webcams en distintos lugares de la geografía española, pero ninguna en Aragón, aunque sé que existen varias cámaras de circuito cerrado que sirven de vigilancia y otras que se proyectan en los centros de interpretación”, explica Luis Tirado, biólogo y delegado en Aragón de SEO/BirdLife.

A través de las primeras, de las cámaras de vigilancia, los aragoneses han podido observar, por ejemplo, al lobo paseando por en el entorno de la localidad zaragozana de Leciñena. Se trata de cámaras de fototrampeo, que sirven en la mayoría de casos para vigilar y conocer el comportamiento de los animales.

A través de las segundas, de aquellas proyectadas en algunos centros de interpretación, se han podido observar los nidos y comederos de los quebrantahuesos que habitan en el Parque Nacional de Ordesa o a los buitres en sus nidos en la localidad oscense de Riglos. “En ambos casos se proyectaban en los centros de interpretación cercanos, ahora no se si continúan activos”, indica Tirado. A pesar de ser de circuito cerrado algunas de las imágenes de los buitres, que se proyectaban en el Centro de Interpretación Arcaz, se pueden encontrar en internet: un buitre incubando un huevo, varios de estos tomando el sol o la reacción al llegar otro buitre al nido de otro.

“Eso sí, aunque podemos encontrar varios ejemplos en centros de interpretación que cuenten con esta herramienta, en Aragón no es una técnica muy utilizada”, indica Tirado. Sin embargo, en otros lugares de España, estas cámaras captan a la fauna en sus momentos más curiosos. “Recuerdo una que está en un humedal del sur y que se proyecta en un centro de interpretación, donde se observan de cerca a las garzas o a los patos. Son cámaras que se mueven, como las de videovigilancia, pero esto todavía no se estila en Aragón y eso que se me ocurren lugares maravillosos, como la laguna de Gallocanta, para instalarlas, ya que no perturban a los animales”, añade el mismo.

“Y es que aunque no hemos instalado ninguna en la Comunidad aragonesa, hemos estado a punto de poner alguna con SEO/BirdLife y no lo descarto”, cuenta el biológo. “Hace casi diez años, propusimos poner cámaras en una de las cajas-nido del autillo que hay en el Parque José Antonio Labordeta de Zaragoza, pero la idea no terminó de cuajar”, continúa. “Y eso que nos parecía muy interesante porque en este caso pensábamos en cámaras con visión nocturna, aprovechando que están muy activos por la noche. De hecho, sería algo novedoso pues no contamos con ninguna de las que tenemos instaladas por el resto de la península”.

“En la ciudad de Zaragoza también hemos pensado, por ejemplo, en colocarlas en aquellos edificios donde están criando los cernícalos. No sería nada difícil colocar una cámara en estos lugares”, asegura Tirado, que añade que “colocar una cámara no es poderla y olvidarte, pues además del coste que supone se debe instalar wifi para que se suba la imagen automáticamente a YouTube, también se debe estar al tanto de los pormenores que puedan surgir”. Aun así, ideas no le faltan. “También hemos pensado en colocar una en el colegio de Ainzón. Allí, tienen un nido de golondrinas en el porche del colegio, por donde entran todos los niños. Es algo muy curioso. En Aragón, no habíamos visto a una cosa así”.

Las cámaras de los refugios, “un éxito”

Otras de las cámaras que sirven para observar la naturaleza de Aragón son las de la Federación Aragonesa de Montañismo (FAM). “Tienen una función de ocio, informativo, pero también de divulgación. Hay montañeros que han ido a un refugio porque les había gustado la imagen por la cámara”, cuenta Sergio Rivas, responsable de la red de refugios de la FAM.

Estas cámaras no ofrecen vídeos en directo, sino que cada 30 minutos proyectan una imagen. Unas imágenes que ven centenares de personas cada día: “Recibimos muchas visitas, son un éxito. Y es que tienen un gran valor informativo, sobre todo cuando empieza a nevar en otoño y en el tránsito de la primavera. A los montañeros les ayuda a decidir qué material tendrán que llevar o no, por ejemplo”, anota Rivas. “Y es que el mayor valor que poseen es que se tiene una imagen actualizada de lugares a más de 2.000 metros de altura en cualquier momento del año”.

Algunas webcam en directo de SEO/BirdLife: La primera muestra a halcones peregrinos en Alcalá de Henares, la segunda, el águila calzada en la sierra de Guadarrama; y la tercera la lechuza común en el parque de Cabañeros.