El Teléfono de la Esperanza anima a pedir ayuda a quienes sufren el síndrome de la cabaña

El Teléfono de la Esperanza en Aragón ha animado a pedir ayuda a las personas que sufren el síndrome de la cabaña a causa del confinamiento por la pandemia del coronavirus, que consiste en un conjunto de síntomas que se experimentan cuando se sale del domicilio, tras un largo tiempo sin poder hacerlo, y se siente miedo, inseguridad, ansiedad y pánico.

Esta asociación ha concretado que si bien cada persona experimenta unos síntomas diferentes, es muy frecuente que aparezcan alteraciones en los patrones de sueño, con mayor frecuencia de siestas duraderas, sensaciones de cansancio y letargo e insomnio. Asimismo, se pueden dar trastornos en la alimentación, uso inadecuado de fármacos auto-prescriptos y el incremento del consumo de alcohol y tabaco; dificultad para la concentración y déficits de memoria; sensación de nerviosismo y desasosiego, acompañado de taquicardias. En los casos más externos, crisis de pánico.

También pueden darse síntomas depresivos y ansiosos de diferente intensidad; miedo excesivo e invalidante; apatía general y falta de motivación para realizar tareas, especialmente, aquellas que suponen contacto con el exterior; y emociones desagradables, como angustia, miedo, inseguridad, tristeza o frustración.

Además, pueden generarse rituales "cuasi patológicos", como el de aquellos que tras lavarse y desinfectarse las manos se siguen sintiendo sucios y tras la repetición compulsiva llegan a provocarse afecciones cutáneas sin lograr el ansiado sentimiento de seguridad y limpieza.

El Teléfono de la Esperanza ha puesto en marcha la campaña 'Que no te pare el miedo', que es una invitación a superar el temor, salir a la calle, relacionarse con los demás y retomar la propia vida, "sin perder de vista la necesidad de protegernos y cuidar a los demás extremando la aplicación de las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias".

Asimismo, esta asociación han aportado algunas pautas para confeccionar lo que ha llamado la "propia EPI emocional", como darse tiempo para aceptar y gestionar la nueva situación puesto que "es comprensible tener un abanico de emociones y sentimientos contradictorios".

Según el Teléfono de la Esperanza, "es importante no forzarnos a nosotros mismos, ni a los demás, ser paciente e ir dando pequeños pasos". Igualmente, ha dicho que aceptar el miedo es el "primer escalón" y para eso hay que escucharlo, "no para bloquearte o paralizarte, sino para saber por qué está ahí" ya que "por mucho que intentes ignorarla, seguirá ahí para intentar protegerte".

Asimismo, propone cuidar el diálogo interno, evitando alimentar los miedos y las inseguridades, no caer en el negativismo, sino darse mensajes de comprensión y ánimo. También apuesta por analizar los pensamientos irracionales, especialmente los catastrofistas, y refútalos con argumentos. Esta asociación también propone establece rutinas y objetivos a corto plazo y no dejarse arrastrar por el letargo o la inactividad, así como no reprimir las emociones, sino reconocerlas, nombrarlas, acaptarlas y compartirlas.

El Teléfono de la Esperanza,plantea la posibilidad de practicar la relajación ya que el estrés acumulado y la ansiedad "pueden llegarte de golpe, sin avisar" y si bien las reacciones fisiológicas y psíquicas "aparecen más allá de nuestro control, todos contamos con una gran aliada, la respiración", que permite "calmar nervios y controlar la situación".

Finalmente, el Teléfono de la Esperanza señala que si los síntomas persistan y se incrementan en intensidad "es necesario pedir ayuda psicológica" y ofrece el apoyo de sus profesionales en la web 'www.compartevida.es' o en los teléfonos 976 23 28 28 y 717 003 717.

Desde esta organización han explicado que durante la cuarentena, en España, ha recibido más de 30.000 llamadas. "Nuestros voluntarios han escuchado y compartido soledades, angustias, miedos, duelos, inseguridades conflictos en los hogares y mucho, mucho sufrimiento".

Además, más de 900 personas han recurrido a sus profesionales para recibir primeros auxilios psicológicos y ha aconsejado a quien lo necesite a que acuda a ellos porque "no eres un extraterrestre por sentir lo que sientes" y "si el sufrimiento, el miedo y la desesperanza te alcanzan, y no tienes con quien compartirlos, llámanos".