Todos los municipios de Aragón, excepto 27 municipios, ya pueden abrir bares y organizar mercadillos

Desde este viernes solo 27 localidades de Aragón seguirán manteniendo ciertas prohibiciones como abrir los restaurantes y bares -más allá de las terrazas- o poder llevar a cabo mercadillos. Así se estipula en la orden publicada por el Boletín Oficial del Estado (BOE), que relaja las medidas de confinamiento en los municipios inferiores a 10.001 habitantes. Sin embargo, lo que prometía una liberación en ciertas localidades como La Almunia de Doña Godina o Alagón, que se encontraban entre 5.000 y 10.000 habitantes, finalmente no lo será puesto que el Ministerio de Sanidad ha incluido una matización, es necesario que tengan una densidad de población inferior a 100 habitantes por kilómetro cuadrado.

Desde principios de mayo, los núcleos poblacionales con menos de 5.000 habitantes no tienen franjas horarias, una cuestión que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que se ampliaría a los municipios de menos de 10.000. Este viernes se ha publicado esta orden para la España rural que incluye otras flexibilizaciones, pero para las cuales es necesario contar con una densidad inferior a 100 habitantes. De este modo, municipios como Tierz, con menos de 800 habitantes, no podrán aplicarlas. Tampoco otros como Illueca, La Almunia o Grisén, donde se cumple el criterio de número de habitantes pero no el de la densidad. En total, 27 continuarán con las restricciones de la fase uno hasta el lunes, cuando la Comunidad entrará en el segundo estadio de la desescalada. Serán: Zaragoza, Utebo, Salillas de Jalón, La Puebla de Alfindén, Pinseque, Nuez de Ebro, Maleján, La Joyosa, Illueca, Grisén, Cuarte, Calatayudad, Cadrete, Brea, La Almunia, Alagón, Tierz, Monzón, Huesca, Binéfar, Barbastro, Ejea, Alcañiz, Fraga, Jaca, Teruel y Tarazona.

En el resto, los bares y restaurantes pueden reabrir desde este viernes como si se estuviera en la fase dos, por lo que las terrazas tendrán un aforo del 50% y en el interior, del 40%. Se priorizará acudir con reserva y no es aplicable a bares de ocio nocturno ni a discotecas. Además, los Ayuntamientos pueden autorizar mercadillos al aire libre en los que se priorice la venta de productos alimentarios y de primera necesidad. En este caso, los consistorios deberán establecer los requisitos como distancia entre puestos, trabajadores y viandantes, para garantiza la seguridad.

Respecto a la salidas, esta orden matiza que varios adultos podrán pasear con menores de 14 años con los que convivan. Además, tanto los paseos como el deporte se podrá practicar a una distancia máxima de cinco kilómetros del municipio, incluyendo localidades adyacentes "que se encuentren dentro del ámbito de aplicación de esta orden y pertenezcan a la misma unidad territorial de referencia”. Asimismo, los velatorios se extienden hasta 15 personas, los entierros en el exterior, a 25 y el aforo en las misas asciende al 50%.

Estas aplicaciones se podrían suspender a solicitud de la comunidad autónoma o el Ayuntamiento si se considera que existe riesgo para la población o si se aumenta de forma sostenida el número de contagiados en las dos últimas semanas. Para poder tener derecho a ellas es necesario que la persona esté empadronada en el municipio y lleve residiendo en él desde hace más de 14 días.

Medidas propuestas por Aragón

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha reclamado en reiteradas ocasiones desde que se presentara el plan de desescalada la necesidad de que las zonas rurales fueran a un ritmo diferente que los grandes núcleos poblacionales. Estas peticiones, a las que también se unieron otros presidentes autonómicos, finalmente se han recogido en esta orden. Desde el Ejecutivo aragonés se han mostrado "agradecidos" y han recordado que se incluyen varias de las propuestas enviadas por Aragón como las relativas al sector hostelero o los velatorios.