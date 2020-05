"Habrá que derogar la reforma laboral, pero lo prioritario ahora es salvar las empresas y los puestos de trabajo"

"El Primero de Mayo ya lo dijimos. No nos olvidamos de la derogación de la reforma laboral. Pero ahora estamos en lo que estamos que es salvar a las empresas y por ende, los empleos o puestos de trabajo", ha manifestado Daniel Alastuey, secretario general de UGT Aragón, al conocer el acuerdo entre el Gobierno y Bildu para conseguir derogar dicho texto normativo. "En cuanto lo prioritario deje de ser salir de esta crisis sanitaria y económica, será el paso a dar, la derogación de la reforma", ha añadido.

No obstante, será imprescindible, ha precisado, que pase por la mesa del diálogo social. "No puede ser que se haga sin el diálogo con empresarios y sindicatos", ha dicho. "Ahora que se ha recuperado ese diálogo, fundamental, que gobiernos anteriores habían machacado, no se puede dejar de lado", ha advertido el líder sindical. "Si se da un paso atrás, será negativo para todos. Hay que buscar la unidad entre los agentes sociales y el Gobierno".

"Se necesita el acuerdo de las fuerzas políticas pero también de sindicatos y empresarios", ha recalcado. "No veo que no acepten que es necesario recuperar un equilibrio de fuerzas y dialogar sobre ese nuevo Estatuto que enmarcará las relaciones laborales para ese nuevo modelo productivo que queremos", ha añadido. Y ha incidido en que hay que corregir los desequilibrios de un mercado laboral en el que se ha visto un primer efecto de la pandemia que es la destrucción de todo el empleo temporal y que son los sectores que más lo utilizan los más perjudicados.