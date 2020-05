Las Cortes instan al Gobierno de Aragón a impulsar la compra pública innovadora

La Comisión de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento de las Cortes de Aragón ha aprobado este jueves por unanimidad una iniciativa de Ciudadanos para instar al Gobierno de Aragón a impulsar la compra pública innovadora, en aras a potenciar el desarrollo tecnológico en la Administración, y a continuar con la formación de personal especializado en gestión e intermediación de necesidades. La portavoz sectorial de Ciudadanos, Beatriz Acín, ha defendido el texto y ha expuesto que "la contratación pública se identifica como un instrumento clave para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador".

"Es un hecho que los países que invierten más en I+D+i están gestionando mejor esta crisis y la situación a la que nos enfrentamos requiere decisiones acertadas en un escenario que nada tendrá que ver con el anterior", ha relatado la diputada de Ciudadanos. Los grupos que sustentan al Gobierno han propuesto una enmienda conjunta por escrito a esta iniciativa, que ha sido aceptada por Acín, y PP e IU han presentado tres enmiendas 'in voce', que también han obtenido la aprobación de la parlamentaria.

Desde el PSOE, Carmen Soler ha manifestado que comparte el espíritu de la iniciativa y que, por parte del Ejecutivo, "se han llevado, se llevan y se llevarán a cabo diferentes iniciativas encaminadas a la compra innovadora y a la consolidación de proyectos de I+D+i". Por parte de Podemos, Itxaso Cabrera ha mostrado el acuerdo de su grupo ante la "visión de que la compra innovadora es un instrumento que puede resultar adecuado para la Administración Pública en algunos momentos complejos como el actual", aunque ha recalcado que "ya se está trabajando en ello".

La diputada de CHA Isabel Lasobras ha instado a Acín a que "acepte las enmiendas" y ha explicado que "durante los últimos años se ha realizado un proyecto de detección de oportunidades para realizar un proceso de compra pública innovadora". El portavoz sectorial del PAR, Jesús Guerrero, ha sentenciado que "se trata de una buena iniciativa que sirve para reforzar lo que ya se está haciendo desde el Gobierno de Aragón" y se ha remitido a una iniciativa aprobada el 12 de diciembre de 2019, que "instaba al Ejecutivo a implicar, de forma coordinada, a todas las administraciones en la compra pública innovadora".

La parlamentaria popular Pilar Gayán ha presentado dos enmiendas 'in voce' y ha señalado que "bajo el nombre de compra pública innovadora se recogen actuaciones cuyo papel es reforzar la Administración para facilitar el crecimiento económico y empresarial", y ha defendido que "todos los departamentos son susceptibles de impulsar la innovación, no solo el sanitario".

Por su parte, el diputado de IU, Álvaro Sanz, ha presentado una enmienda 'in voce' a la iniciativa y ha destacado que "la compra pública juega un papel fundamental", pero que "debemos ir más allá y garantizar un análisis correcto de las necesidades sociales para superar procedimientos limitantes". En última instancia, desde el grupo no enmendante, Vox en Aragón, Marta Fernández ha hecho hincapié en que "la investigación y la innovación son los principales motores del crecimiento futuro" y, en este sentido, "es importante no olvidarse de las pymes y de su alto grado de flexibilidad a la hora de adaptarse a los nuevos escenarios que plantea el mercado".