La parroquia de Santa Rita de Zaragoza suspende la fiesta presencial de su titular por la pandemia

Todos los 22 de mayo la parroquia de Santa Rita de Zaragoza, regida por los Padres Agustinos, honra por todo lo alto a su titular. Sin embargo, este año, la iglesia no abrirá sus puertas.

Las olas de creyentes que se acercaban a obtener la rosa de la Santa y rezar ante ella, podían provocar unos picos de masificación, difíciles de controlar. El párroco, P. Pablo Tirado Marro, agustino, señala que "es un momento en que toda la población debemos mostrar responsabilidad civil y prudencia. Abrir las puertas de la parroquia ese día, sería una especie de atentado contra la salud pública y el mandamiento del amor al prójimo".

Novena y misa, a través de YouTube

No obstante, eso no significa que no pueda celebrarse su el día. Según señala el párroco, “el viernes 22 de mayo se retransmitirá en directo la eucaristía por el propio canal de YouTube de la parroquia, tal y como lleva haciendo esta iglesia desde hace más de 2 años con todas las misas dominicales”. La cita será a las 11.45, para rezar la novena y continuar con la misa a las 12.00, en la que participará toda la comunidad de Agustinos y los distintos miembros de los grupos parroquiales (éstos en modo telemático).

Además, la parroquia celebraba sus Bodas de Oro, en el aniversario de su fundación, y el Gremio de los Panaderos, el día de su Patrona. Ante la desolación de muchos fieles, el P. Pablo Tirado indica que “es momento de pensar en un bien común y compromiso social, pero promete que, si la evolución de la pandemia lo permite, el 21 de noviembre será el momento de compartir la celebración en el templo”.