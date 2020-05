La Policía, ante una población 'enmascarada'

A inicios de abril era detenido en Murcia un experimentado delincuente que ocultaba su rostro con una mascarilla para cometer sus fechorías. También en Cataluña, los Mossos arrestaban en distintas localidades a varios ladrones con la cara tapada cuando asaltaban establecimientos o se 'colaban' en casas ajenas. Y, recientemente, la Policía echaba el guante a una mujer en Estepona (Málaga) por transportar 50 papeles con dosis de droga escondidos en el interior de su mascarilla.

Los delincuentes están aprovechando durante el estado de alarma el uso de este sistema de protección individual frente al coronavirus para camuflarse y pasar desapercibidos para cometer sus actividades delictivas no solo en España sino en otros países. No obstante, hay que destacar que en Aragón no se ha dado ningún caso hasta la fecha.

Según fuentes de la Policía Nacional en la Comunidad, el uso de las mascarillas dificulta tanto la labor de los agentes como de la víctima a la hora de identificar al delincuente en cuestión. Y si además lleva una gorra, poco se puede apreciar de su fisonomía facial. "Eso dificulta la labor policial, pero la seguridad va por delante. Hacemos nuestro trabajo y por eso no hay problema", señalan en referencia a que al final se les acaba arrestando porque la Policía tiene otras herramientas para reconocerles. "De hecho se ve que hay una bajada delictiva importante y a los que han intentado robar se les ha detenido. Ha habido una eficacia alta", subrayan las mismas fuentes.

Además, como recuerdan, el delincuente también actúa por la noche para no ser visto o ataca a su víctima por detrás -sin que haya un estado de excepcionalidad por la pandemia- "e igualmente se le detiene". En cuanto a las grabaciones de seguridad, indican que aunque el delincuente oculte su rostro se analizan otras muchas cosas como su aspecto físico, su corpulencia o su forma de hablar, entre otras.

Otra de las preguntas es qué pasará en los aeropuertos con el uso de las mascarillas. En este punto, fuentes policiales subrayan que se puede requerir que la persona muestre su rostro "en caso de duda" con la documentación presentada en los controles de fronteras.

Ley de Seguridad Ciudadana

Uno de los instrumentos con los que cuentan los agentes policiales para detectar a estos 'delincuentes de la mascarilla' es la ley orgánica de protección de Seguridad Ciudadana, que en su artículo 16 aborda la identificación de personas. En el texto se recoge que los agentes podrán realizar las comprobaciones necesarias en la vía pública o en el lugar donde se hubiese hecho el requerimiento, "incluida la identificación de las personas cuyo rostro no sea visible total o parcialmente por utilizar cualquier tipo de prenda u objeto que lo cubra, impidiendo o dificultando la identificación, cuando fuere preciso a los efectos indicados" (en referencia a cuando existan indicios de que han podido participar en la comisión de una infracción o cuando se considere razonablemente necesario que acrediten su identidad para prevenir la comisión de un delito).

Descenso de la criminalidad en Aragón

Por otra parte, el estado de alarma ha provocado que los índices de criminalidad hayan bajado en Aragón y en todo el territorio nacional porque también el delincuente ha estado recluido en su casa como el resto de la población. Según los últimos datos del Ministerio del Interior relativos a los tres primeros meses del año, esta descendió en la Comunidad un 12,4% con respecto al mismo periodo de 2019 (incluidos los delitos cometidos en la última quincena de marzo en pleno confinamiento). En concreto, se cometieron 9.098 infracciones penales, frente a las 10.389 del primer trimestre del año pasado.

Este descenso sería mayor en el acumulado del año siguiendo la trayectoria de disminución de delitos durante la pandemia. Según fuentes policiales, en Zaragoza estaría alrededor de un 30%-35% de bajada desde enero hasta mayo en relación con el mismo periodo de 2019.

