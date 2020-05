Una primavera cálida, lluviosa y “sin grandes crecidas” prevé que se dispare la población de mosca negra

“Con el confinamiento no hemos podido salir a hacer seguimiento de la población de la mosca negra, pero a finales de abril la gente que trabaja en el campo ya alertaba de que había bastante mosca negra en los alrededores de Zaragoza”, detalla Javier Lucientes, profesor de Patología Animal de la Universidad de Zaragoza. Una primavera cálida y lluviosa, “pero sobre todo sin crecidas del Ebro importantes” hacen prever que la población de mosca negra vaya a sufrir un aumento este año.

“Aunque ha llovido bastante, no ha habido riadas llamativas que hayan movido el fondo, que podrían haber arrastrado las larvas pequeñas de este insecto. Por lo que los criaderos de mosca negra probablemente no se hayan eliminado”, explica Lucientes. “Sí que ha habido momentos en los que el río ha estado más alto, pero ha sido de una forma muy equilibrada, no hemos tenido crecimientos bruscos”.

“Desde mediados de abril, los agricultores y ganaderos de la ribera del Ebro ya han tenido problemas, han comentado que ya hay bastante mosca negra en los alrededores de Zaragoza, e incluso en alguna zona de la capital ya se han registrado picaduras”, apunta el mismo. “Y eso que las que se ven en estos momentos son los padres de la generación que nos picará en junio o julio”. Ahora, la mosca negra activa proviene de los huevos que las hembras pusieron el año pasado, y las larvas (que son las que nos picarán en junio) se están criando en la vegetación de las orillas hasta llegar el buen tiempo. “Por eso, con lo que ha llovido, cuando baje el nivel del agua del río Ebro puede que hayan aumentado los criaderos de mosca negra y de todo tipo de insectos, en general”. Por este motivo no es de extrañar que, “a falta de una inspección in situ”, pues los expertos no han podido salir “para ver qué especies están atacando”, no se descarte que este año fruto de la meteorología la población de mosca negra sufra un repunte.

“De hecho, creemos que si este año no ha habido tanta alarma entre la población es porque nos hemos movido menos”, indica el profesor de Patología Animal de la Universidad de Zaragoza. “Al tener que estar confinados, no se han detectado tantas picaduras porque la población no ha estado tan expuesta, pero este año si no cambia la cosa, en junio se notará”. Cabe señalar que, ahora, el momento de mayor actividad en las calles, cuando la población puede salir a pasear o a hacer deporte (de 6 a 10 de la mañana y de 20 a 23), coincide, además, con el momento de mayor actividad de la mosca negra, que se concentra a primera hora de la mañana y última de la tarde.

“En las próximas semanas esperamos poder salir para observar qué especies son las que se han detectado porque hay algunas que acuden a la respiración de las personas, son molestas, pero que prefieren picar al ganado. Y estas no son tan problemáticas para la población”, concluye el mismo.

Proliferación de mosquitos

Pero si algún insecto están seguros los expertos que va a aumentar su población este año son los mosquitos. Las abundantes lluvias y las altas temperaturas de principios de mayo han facilitado su proliferación. “Con lo que ha llovido seguro que han aumentado el número de lugares, en las orillas del río Ebro, en los que están criando los mosquitos. Así que no es de extrañar que cuando baje el agua notemos un aumento muy importante”, asegura Lucientes.