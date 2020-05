Historias de la pandemia: grandes esperanzas

No ha sido fácil para nadie. Porque la incertidumbre se cuela en las casas grandes igual que en las pequeñas, como las dudas y el miedo. No obstante, todos coinciden en que esperan que algo cambie para mejor. El tiempo dirá.

"La distancia social puede arrasar muchas relaciones"

Cristina Grande. Heraldo

ESCRITORA

"El confinamiento lo he pasado mejor de lo que esperaba. Me gusta estar en casa, haciendo mis cosas. Me preocupaba mucho la salud de mi madre porque es muy mayor. Y echaba de menos la vida ciudadana y a mis amigos más cercanos. Me gustaría poder abrazarlos, a los que se dejan abrazar, claro, que nos llevaremos alguna sorpresa. Si no superamos el miedo, creo que el distanciamiento social –horrible expresión- va a arrasar esas relaciones que, precisamente por no ser demasiado profundas, son sin embargo imprescindibles para nuestra salud mental. El futuro lo veo negro a ratos, como siempre, pero no pasa nada si, después del fundido a negro, la música sigue sonando".

"Lo que más deseo es volver a salir al monte con mis caballos"

Fernando López Bernard. Heraldo

VETERINARIO

"Hemos estado atendiendo a nuestros pacientes de cuatro patas, por desgracia los perros y los gatos y otras mascotas han seguido enfermándose, con lo que los veterinarios hemos tenido que estar al pie del cañón. Pero he echado de menos el contacto más directo con los animales, porque las normas de seguridad nos obligaban a reducirlo al máximo, y siempre con mascarillas y guantes por el medio. Cuando vuelva la normalidad, demás de recuperar el contacto con familiares y amigos, lo que más deseo es volver a salir al monte con mis caballos. Me gustaría pensar que después de esto que habrá cambios para bien, y que nuestra relación con el medio ambiente y con nuestros semejantes será mejor, pero me temo que como dijo el sabio: ‘La historia de las pandemias nos demuestra que no cambian la historia’".

"Confío en esa nueva normalidad que quiero ver como algo positivo"

Manuela Adamo. Heraldo

BAILARINA

"Empecé el confinamiento bastante mentalizada, porque mi madre está en Italia y viendo lo que estaba pasando allí lo estaba esperando. Lo estoy pasando en casa, con mi marido y nuestros tres hijos, con paciencia, mucha calma y esperanza. Me he dedicado muchísimo a las tareas de mis hijos. No podemos trabajar, así que lo que hago es aprovechar para estudiar, estoy en el último año de carrera. Para el futuro, no sé, hay tanta incertidumbre.... Confío en que podamos volver a esta nueva normalidad, que quiero entender como algo positivo. Y espero volver a trabajar en mi sector, el cultural. No solo en lo que se refiere a la danza sino también tener alguna oportunidad en la gestión cultural. Pero ahora mismo está todo parado y no sé qué pasará. Deseo que los seres humanos aprendamos algo, que nos demos cuenta de lo que supone una crisis de este tipo y salgamos de esto mejores».

"Los torneos se intenta reubicar en la segunda mitad del año"

Mapi Sánchez Alayeto. Heraldo

JUGADORA DE PÁDEL

Pendiente de su familia y de su hermana Majo, con la que forma una de las parejas más mediáticas del circuito mundial del pádel, las ‘gemelas atómikas’, la zaragozana entrena para volver cuanto antes a las pistas. "Todavía no sabemos cuándo empezaremos y cómo quedará el calendario, porque los torneos que se están cancelando se van a intentar reubicar en la segunda mitad del año". Mapi transmite "esperanza" porque cree "que lo peor ya ha pasado. Cada vez queda menos para salir de este túnel y volveremos a disfrutar de nuestra gente y de nuestro día a día", resalta la deportista aragonesa.