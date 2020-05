Un millar de aragoneses menores de 40 años ha tenido covid y 110 han sido hospitalizados

Aragón entró hace casi una semana en fase 1 y, pese a que se han relajado las restricciones impuestas por el estado de alarma, los ciudadanos tienen que seguir manteniendo las medidas de seguridad e higiene y no olvidar que el coronavirus, lejos de desaparecer, sigue estando presente. Y la covid-19 no afecta solo a personas mayores. En la Comunidad, algo más del 4% de los aragoneses que han requerido ingreso hospitalario no alcanza los 40 años. Son unas 110 personas, de las 2.648 que se han contabilizado ya en total. Hasta los 19 años se han registrado seis casos;de 20 a 29 años, 29;y de 30 a 39, 75. Un porcentaje todavía menor ha requerido uci: cinco pacientes de esa franja de edad.

La cifra aumenta de forma notable si se analizan los aragoneses infectados. Aproximadamente el 14% de los contagiados desde que se inició la pandemia (993) tiene menos de 40 años. En ese tramo de edad no se han registrado fallecidos en la región, según los últimos datos acumulados hasta el pasado jueves.

Los sanitarios alertan de la necesidad de extremar la precaución y seguir guardando la distancia social. El número de niños de hasta 9 años que han resultado positivos es de 28 y, de entre 10 y 19 años, 44. Unas cifras que evidencian un ligero incremento en las últimas dos semanas –cuando los datos eran de 11 y 19 positivos, respectivamente– y que, según la presidenta de la Asociación Aragonesa de Pediatría de Atención Primaria, Teresa Cenarro, se explica porque se están haciendo más pruebas a la población infantil ya que, hasta ahora, solo se realizaban a los menores que ingresaban en el hospital. Y todavía podría aumentar más esta número porque se va a trabajar intensamente en la búsqueda activa de casos. En opinión de Leticia Fernández, miembro de la junta directiva de la Sociedad Aragonesa de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias, el virus "afecta también a gente joven, pero la mayoría desarrolla la enfermedad de una forma más banal, como un catarro común". El paciente más joven en la uci del Hospital Clínico Lozano Blesa tenía 37 años y pasó unos días crítico: "Al final, evolucionó bien y ya está en casa sin ninguna secuela".

Aunque de una manera más controlada, la cifra de contagios sigue aumentando, con 110 casos confirmados en las últimas horas y un fallecido más, que eleva los decesos a 838. Los 110 menores de 40 años que han tenido que ser hospitalizados demuestran que, a pesar de que las personas mayores siguen siendo el colectivo más vulnerable, la enfermedad del Sars-CoV-2 afecta a adultos, jóvenes y a los niños, por lo que conviene no bajar la guardia a la hora de salir de casa. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, insiste en que "el arma más eficaz en la desescalada es la responsabilidad". También el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el aragonés Fernando Simón, recordaba a los jóvenes el peligro de incumplir el distanciamiento social: "Sería muy triste que por unos pocos días de ansias, de salir más rápido de lo recomendable, perdiéramos todo lo que hemos ganado".

"El virus puede afectar a todos y hay que ser consciente de ello"

Karina Ortiz ha convivido durante 46 días con la enfermedad de la covid-19 hasta que ha conseguido librarse de ella por completo. Una dura batalla contra el coronavirus que le llevó incluso a ingresar en el hospital durante diez días por una neumonía bilateral. Hoy, completamente recuperada, relata desde su domicilio en Zaragoza cómo ha superado la enfermedad, aunque durante el camino se enfrentara a la "incertidumbre" de saber que es potencialmente mortal y del riesgo que existía de contagiar a su entorno.

Ortiz, que trabaja como enfermera desde hace nueve años, recuerda los primeros días de la pandemia: "No éramos conscientes y nadie nos hizo ver lo que se nos venía encima". Los epis que tenían "no eran suficientes" y tampoco se ponían mascarillas, salvo para atender a los casos positivos: "Mi mayor preocupación era que pudiera contagiar a mi familia, así que me trasladé a casa de una amiga". A la semana, se infectó:"He pasado días muy malos. Llegué a estar 14 horas seguidas con fiebre de hasta 39,5 grados". Tras lograr contactar con el 061 le hicieron la prueba y dio positivo. Al volver del hospital, adoptaron en casa "todas las medidas de precaución" para evitar la propagación del virus:"Llegamos a acondicionamos el piso en dos partes para mantener la distancia".

Por fin, la última prueba le dio el resultado esperado: negativo. "Voy bastante flojilla, con cansancio. No recupero completamente la capacidad pulmonar, pero me siento mucho mejor gracias al cuidado de mi familia". "Es importante –dice– ser consciente de que el virus puede afectar a todos, no solo a los mayores. Puede parecer lejano para quien no ha vivido de cerca esta enfermedad, pero se pasa muy mal".