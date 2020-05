El turismo de autocaravanas, un "boom" este verano en Aragón

Después de este largo confinamiento motivado por la covid-19, la gente quiere salir de casa y poder viajar (conforme avance la desescalada) de forma segura. Una opción que cumple ese requisito, por aquello de llevar la casa a cuestas, es el turismo de autocaravanas, muy arraigado en Aragón con alrededor de 4.000 autocaravanistas. Desde la Plataforma de Autocaravanas Autónoma (PACA) hablan de empresas de alquiler que tienen ya gestionadas reservas para este verano. "Va a ser el turismo más sano y el más seguro en el momento que salgamos de esta pandemia y va a haber un 'boom' en todas las poblaciones de la Comunidad", sostiene Jesús Gallardo, presidente de la PACA.

A la empresa Caravaning Plaza de Zaragoza -dedicada a la venta, alquiler y taller de reparación de autocaravanas, caravanas y furgonetas adaptadas- también están llegando muchas consultas tanto de alquiler de autocaravanas, a partir de junio, como de venta en los tres días que lleva abierta. "La gente se quiere ir de vacaciones y lo ve como una forma segura de viajar. Estás aislado, tienes baño y cocina y no tienes que estar en contacto con nadie; el máximo contacto es ir a comprar a una tienda", afirma Alberto Peña, uno de los empleados de la compañía, para quien este tipo de turismo no es una moda. "La autocaravana dura para toda la vida y con ella te puedes ir donde quieras. Hay mucho usuario y está subiendo su venta. Nosotros la entregamos con un certificado de desinfección con ozono", añade.

De 55.000 a 230.000 euros

Según precios del mercado, el coste de venta va desde el mínimo de 55.000 euros (de cinco o siete plazas) hasta los 230.000 (de 15 metros de longitud). Y el alquiler ronda los 150 euros al día con kilometraje ilimitado en el mes de junio, en el caso de la firma zaragozana.

En cuanto al perfil de los usuarios de este tipo de turismo, Gallardo alude a personas con una media de 55 años en adelante con un nivel adquisitivo medio-alto. "Gastamos más que los extranjeros. Una autocaravana tiene un gasto medio por día de 60 euros en adelante", señala. El beneficio en los comercios y restaurantes de las poblaciones que visitan los autocaravanistas es uno de los puntos que resalta el presidente de la PACA, que se refiere a una media de 72 horas de estancia por municipio. "Es un turismo itinerante que pasa tres días en una población y luego se marcha a otra cercana. Y a esto hay que añadir las caravanas y los vehículos vivienda, que también ayudan a subir la economía", asegura.

Aragón cuenta con 38 áreas de servicio para este tipo de vehículos, la mayoría públicas y gratuitas. Se trata de infraestructuras que cuentan con un grifo de agua potable y un desagüe para aguas grises y aguas negras. "Son infraestructuras de muy poco valor; en pocos meses el gasto que generan es compensado con el que realizan los autocaravanistas", sostiene el presidente de la PACA, que reclama una unificación de todas las asociaciones para "poder reivindicar más los derechos".

Por otro lado, Jesús Gallardo considera que no va a haber ningún problema de aglomeraciones ante el 'boom' que se prevé este verano, ya que las fronteras están cerradas y muchos turistas extranjeros no van a venir a nuestro país. Al mismo tiempo, subraya que Zaragoza es "una mina de oro" para la Comunidad con el paso de la Nacional II. "Antes, el turismo procedente del exterior -que es mucho- tomaba la parte del litoral del Levante. Ahora no, ya tiene un hueco de frenada por Huesca. Y no debemos olvidar la principal arteria, la N-II, donde está Zaragoza con un área de servicio muy importante creada en 2019. Aproximadamente, pasarán como mínimo de 600.000 a 700.000 autocaravanas por ella al año", comenta.

Ante estos datos y la creciente demanda, al presidente de la PACA le gustaría poder contar con más áreas de servicio como, por ejemplo, en Calanda u otra "más grande" en la capital aragonesa. "Lo bueno es regular este turismo", concluye.