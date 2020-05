Temor ante un gran peregrinaje a los pueblos este fin de semana

Uno de los momentos clave de la desescalada llegará dentro de pocas horas. La libertad de movimientos dentro de la fase 1 permite viajar dentro de la provincia, con lo que se supone que serán muchos los desplazamientos por carretera que tengan lugar este fin de semana. Las opiniones están muy polarizadas entre los que creen que visitar un municipio rural puede estimular la microeconomía local y ser un alivio para el ‘urbanita’ tras tantos días de encierro en la ciudad, y los que advierten de que el virus sigue presente y regresar a los pueblos puede ser una amenaza para los muchos mayores que los habitan.

¿Qué dice la normativa vigente? Aragón se encuentra en una fase de desescalada en la que se permiten los desplazamientos dentro de cada provincia. No es necesario tener una segunda residencia ni alojarse en un hotel (muchos de ellos ahora cerrados) para poder viajar a un pueblo. No obstante, fuentes de la Delegación del Gobierno insisten en que el hecho que se permita no significa que haya que hacerlo (el ‘ir a dar vuelta’ se puede dejar para más adelante) e instan a la responsabilidad y al sentido común de los aragoneses.

Hay municipios, además, que hacen suyo el dicho de “si me queréis, irse” e invitan a sus moradores no habituales a retrasar la visita. Es el caso de Castiliscar, en las Cinco Villas, cuyo alcalde lanzó un bando municipal en el que pedía que “por respeto a la gente mayor” se esperara al menos otros veinte días para hacer el peregrinaje al pueblo. José Daniel Machín es consciente de que “son muchos los que tienen ganas de venir”, pero en estos momentos en los que la pandemia aún no está controlada no aconseja la visita. Se trata, claro, de una recomendación porque no puede imponer la restricción, dado que es el gobierno central el que decide la unidad de medida (pueblo, comarca, provincia...) y esto también ha dado pie a cierta controversia. Un vecino de Mallén, por ejemplo, no debería poder ir a Cortes, dado que ya es Navarra, en un trayecto que le llevaría 7 minutos. Sí podría, sin embargo, viajar hasta Sos del Rey Católico, aunque tenga que conducir una hora y media. En esta última localidad los empresarios turísticos acaban de lanzar la campaña 'Te mereces un diez' porque prácticamente todos los negocios de la localidad han cerrado.

"La gente tiene muchas ganas de venir, pero hay que esperar. Por mes y medio más no pasa nada"

Muchos de estos viajes, de facto, se han continuado haciendo pero hay temor en que se multipliquen este fin de semana. Desde la Dirección General de Tráfico advierten de que desde el lunes, día en el que muchos territorios alcanzaron la fase 1, el paso de vehículos ha repuntado cerca de un 54%, aunque aún continúa lejos del número de movimientos que se producía en estas mismas fechas el año pasado. También señala la DGT que precisamente Zaragoza es una de las ciudades donde menos cayó el uso del coche los días de cuarentena, lo que los expertos achacan a que la capital aragonesa tiene un vasto término municipal. Fuentes de Tráfico temen, sobre todo, lo que pueda pasar en Madrid el fin de semana, habida cuenta de que aún están en fase cero y en la capital hay puente con motivo de San Isidro.

Con el peregrinaje a segundas residencias cuyo pistoletazo de salida se dará este fin de semana preocupa la ocupación de los valles del Pirineo (a los que solo podrían acceder oscenses, ligero alivio para Monrepós) y la comarca de Tarazona y el Moncayo por los atractivos turísticos que reúne. “La gente tiene muchas ganas de venir, pero hay que esperar. Por mes y medio más no pasa nada. Todavía no es el momento”, advertía hace unos días Fernando Sánchez, alcalde de Canfranc. Jesús Andía, primer edil de Trasmoz, no espera “un gran aluvión” el fin de semana porque desde el lunes cuando se levantaron las restricciones “solo ha venido una pareja para comprobar que todo estaba en orden después de las lluvias”. En su municipio no ha habido un solo caso de coronavirus (“los vecinos incluso cuando salen a andar llevan mascarilla”) y espera que los visitantes que lleguen sea ya “para quedarse”, que es la costumbre cuando empieza a hacer buen tiempo.

Vista del pueblo de Trasmoz, con el legendario castillo coronándolo. Laura Uranga

Luis Zubieta, presidente de la Federación Aragonesa de Municipios y Provincias, es partidario de empezar a normalizar ya la vida social y económica pero con todas las precauciones. Entiende que los alcaldes de los pueblos velen por el bienestar de los suyos primero, pero también considera que es más sencillo que la población en los pequeños municipios se organice para que no se den concentraciones y se pueda mantener la distancia social. En Aragón hay que tener en cuenta que el 90% de las localidades no tienen más de mil habitantes, por lo que las restricciones de salida por franjas horarias han quedado circunscritas a muy pocos municipios. Desde la FAMP destacan también que en muchos pueblos no hay comercios y apenas establecimientos hosteleros por lo que es menos probable que se den escenas de aglomeraciones a sus puertas. Este es otro de los motivos por el que Aragón pidió que se practicara una desescalada asimétrica con medio rural, que fue desestimada desde Madrid.

Harina de otro costal es el tema de las actividades deportivas. Desde Delegación del Gobierno informan de que se puede practicar deporte al aire libre dentro del término municipal, siempre y cuando se respeten el condicionante de la distancia social. Esto implica que no haya contacto físico entre los participantes por lo que los deportes con balón quedan descartados, pero sí podrían llevarse a cabo actividades de escalada, salidas en bici o caminatas por el campo siempre y cuando se hicieran en grupos menores de diez personas. El Boletín Oficial del Estado del pasado 9 de mayo recoge una amplia casuística sobre las actividades deportivas, que especifica cuándo se puede permitir contar con un entrenador o cómo han de desinfectarse las instalaciones deportivas al aire libre. Algunos centros deportivos sí podrían reabrirse con cita previa y para su uso por atletas profesionales. Lo que sí queda excluido en esta fase de desescalada es la caza y la pesca deportiva, que habrá que esperar unas semanas más para poder practicarla.

La delegada del Gobierno Pilar Alegría hace un llamamiento a la responsabilidad individual de cada uno para no poner a nadie en riesgo y desde las instituciones sanitarias insisten en que la vuelta a la normalidad no debe generar una falsa idea de que la amenaza del virus es menor. Guardar la distancia, usar la recomendada mascarilla y lavarse continuamente las manos siguen siendo la mejor arma contra la pandemia, ya sea en la primera o en la segunda residencia.