"No se puede suspender la Justicia durante tres meses"

El Gobierno aprobó ayer el real decreto de la Justicia tras un debate en el Congreso. ¿Son la hermana pobre en la epidemia?

La Justicia es esencial, pero no se ha considerado así. Tenemos que aprender de la epidemia con una ley que defina claramente la actuación en una futura emergencia y pactarla con las comunidades autónomas, que tienen su competencia en sanidad. Esa norma debería determinar qué pasa con la Justicia y no suspenderse los plazos procesales.

¿Qué le parece esa suspensión?

Innecesaria, como le leía hoy al catedrático de Derecho Administrativo José María Baño. No se puede suspender tres meses la Justicia, bajo ningún concepto. En los primeros quince días del estado de alarma no me pareció mal. Ante el temor inicial de la gente se pueden suspender los plazos procesales y administrativos. Pero los de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social no se modificaron, ni los servicios esenciales de la Justicia. Hay que preparar la Justicia para una pandemia prolongada, y que haya más procesos escritos que orales. Pero eso hay que hacerlo antes. Nos ha cogido el toro sin poder saltar al burladero e improvisar.

¿La consecuencia de esa suspensión ha sido abrir en agosto?

Los abogados se han revuelto contra estos veinte días de agosto abiertos (del 11 al 31) porque creen que no es adecuado y no va a quitar los retrasos. La organización de la Justicia necesita que agosto esté cerrada para vacaciones y para prepararse. Pero este año no van a tener vacaciones. Creo que debería obligarse a que todo el mundo se fuera en agosto, y que julio y septiembre fueran absolutamente hábiles. Ya hay una instrucción del Consejo para que no se señale en agosto.

¿Cómo han ido los deliberaciones telemáticas?

El sistema informático Avanti ha funcionado en Aragón y las salas virtuales del Gobierno de Aragón también. Nosotros hemos trabajado como si no hubiera habido pandemia y mejor, por no tener los trámites de todos los días. Nos han dejado en una cúpula de cristal sacando los asuntos antiguos. La deliberación ‘online’ es una forma de salir del paso y dependes absolutamente de la técnica de la que dispongas en tu domicilio. Nosotros la hemos utilizado con asuntos actuales.

Autorizar la manifestación del 1 de mayo fue sorprendente...

Sí, es un tema muy debatido, pero en Aragón todos los magistrados estábamos de acuerdo con las limitaciones de ir en coche cerrado. No están suspendidos los derechos fundamentales en el estado de alarma. Lo importante es que fue el 1 de mayo, no en los primeros quince días, que la habríamos negado. Además, el 2 de mayo salían los niños a la calle, y por eso nos parecía la manifestación un derecho fundamental a proteger. En Galicia lo negaron y el Constitucional zanjó la polémica al inadmitir un recurso.

El Gobierno dice que en estos dos meses se ha generado un 80% de atasco en la Justicia.

Lo más problemático son todas las suspensiones que ha habido, como en la jurisdicción social. Depende de lo que ya esté señalado, porque algunos juzgados tenían 200 juicios fijados. La sala de lo Contencioso ha metido una tajadera y todos los pleitos están esperando. El Ministerio de Justicia ha dicho que es una situación excepcional y todos los plazos empiezan a contarse desde cero.

¿Qué ventajas ha tenido el teletrabajo para un magistrado?

Hace tiempo que los magistrados practicamos el teletrabajo y va muy bien para la conciliación familiar. Es una medida muy adecuada y se debe compaginar con la presencia en el tribunal. Como nosotros trabajamos a destajo va muy bien hacerlo en casa. El teletrabajo es actual y para el futuro cuando tienes tareas que son a corto plazo. Ha venido para quedarse, pero hay que mejorar los medios personales. El Supremo ha empezado ahora a deliberar telemáticamente.

¿La Justicia Nintendo necesita un acuerdo?

Hay una parte final de la resolución de los procesos puede hacerse con teletrabajo y el sistema que tenemos lo permite. La Justicia penal necesita que sea presencial porque sino le quitas derechos. Es una vista para que se vea al testigo y no por videconferencia, que solo es algo excepcional.

¿Cómo verá la gente volver a un juicio?

Entiendo que ahora la gente tendrá miedo para venir a los juicios y estar en un lugar que puede ser foco de contagios y no es un hospital con medios higiénicas adecuadas. El real decreto dice que procuremos no celebrar juicios pronto y lo intentaremos cumplir.

Hay un grupo de abogados que defienden la mediación para reducir los juicios. ¿Cree que ganarán espacio ahora?

Llevamos tiempo trabajando con la mediación, pero tiene muchas complejidades. Está patrocinada por el Gobierno de Aragón. Mi experiencia en el Contencioso es poco, aunque los casos han sido buenos, como en una ejecución complicada de un edificio con muchos intereses implicados. La gente quiere su sentencia, pero al final llegará la mediación. Como el trabajo del juez de Barbastro en los casos penales y en los de jueces de Huesca, o en los de familia. Necesita mucha sociología jurídica.

¿Qué va a necesitar la Justicia en las próximas semanas para no detenerse?

Necesitamos que haya una inversión favorable para la Justicia y la dedicación de los poderes públicos. No ha estado bien tratada y es un servicio escencial porque la gente lo demanda. Muchos colectivos se han sentido muy perjudicados por el covid y no han podido reclamarlo por esto. Nosotros hemos adoptados medidas cautelares que no podían esperar y fue el primero que decimos en esta etapa de la covid la excedencia de una policía para poder cuidar a su hijo enfermo.

¿La covid va a generar mucha justicia?

Cuando resolvamos esos casos la presión social será menor que ahora. Los jueces tenemos que mantenernos lejos del apasionamiento y con tranquilidad.