Los sanitarios reciben con "optimismo" la elección de la nueva titular de Sanidad

Los sanitarios recibieron con "alegría" y "optimismo" el nombramiento de la ginecóloga Sira Repollés como consejera de Sanidad de Aragón. Tras la dimisión de Pilar Ventura, sindicatos y colegios profesionales habían reclamado que este puesto lo ocupara alguien del sector, con el objetivo de que conociera la realidad de la sanidad aragonesa y mostrara "empatía" por sus trabajadores. Ahora confían en que sepa resolver la difícil situación originada por el covid-19 y por la falta de diálogo de su antecesora y se muestran dispuestos a colaborar en lo que sea necesario.

"Estamos aliviados", reconoció Mercedes Ortín, secretaria autonómica de Cemsatse, al conocer que Repollés ocupará el puesto dejado por Ventura. En solo 24 horas, el presidente del Gobierno de Aragón había nombrado a una sucesora con la que parece que, de momento, reduce la tensión creada entre los sanitarios y la Consejería. "Retomar la relación después de la gestión que se había hecho de la pandemia era muy complicado", admitió Concepción Ferrer, presidenta del Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza. Destacó que para ponerse al frente del Departamento en esta nueva etapa hace falta "ser muy valiente" y elogió la decisión tomada por Repollés. "Ha estado al pie del cañón y sabe muy bien los problemas ocasionados por la covid. El hospital Clínico, donde ella trabajaba, ha sido el que más pacientes ha tratado en esta pandemia", subrayó, al tiempo que confió en que "se rodee de un equipo de su confianza". Los colegios profesionales de enfermería de Aragón destacaron que su perfil, no sólo médico si no también docente e investigador, "refuerza la idea de que es una persona idónea".

Su labor asistencial también fue destacada por los sindicatos. "Valoramos que haya estado en contacto con pacientes y confiamos que esta nueva etapa se caracterice por el diálogo", remarcó Ortín. "Empatía y diálogo" también pidió la secretaria general de la Federación de Sanidad de CC. OO., Delia Lizana, quien recibió con "ilusión" este nombramiento, ya que "puede traer aires frescos". "Por su puesto en el Clínico y su trabajo en investigación tiene una visión más realista de la situación y eso es bueno", puntualizó.

En un sentido similar se manifestó Evangelino Navarro, representante de Sanidad de CSIF Aragón: "Que sea profesional sanitario nos parece estupendo". No obstante, reconoció que Repollés "tiene un camino muy duro y largo que recorrer", debido principalmente a la "conflictividad que existe en el Salud". "Le deseamos suerte porque no es una tarea fácil", enfatizó Alicia Hernández, secretaria general de la Federación de Empleados Públicos de UGT Aragón. Ambos fueron los únicos sindicatos que no pidieron la dimisión de Pilar Ventura.

Casi todos ellos confiaron en recibir pronto una llamada de la nueva consejera para retomar las conversaciones y el "diálogo". Contar con los equipos de protección individual (EPI) necesarios, que se hagan test a todos los profesionales y que se refuerce la Atención Primaria en esta fase de desescalada suponen las demandas más inminentes;pero también las hay a largo plazo, puesto que le quedan más de tres años de legislatura. El desbloqueo del abono de la carrera profesional, la profesionalización del Salud o la actualización de las categorías son algunas de ellas.

Apoyo de sus compañeros

La presidenta de la Asociación de Ginecología y Obstetricia Aragonesa, Laura Baquedano, se mostró "orgullosa" e "ilusionada" ante el paso adelante dado por Sira Repollés al aceptar ser la titular de la Consejería de Sanidad de Aragón. "Es una gran profesional, pero también una muy buena persona", subrayó, además de recordar que su dedicación asistencial se ha mantenido hasta el último momento. "Conoce perfectamente cómo funciona un hospital: ha estado en consulta, en quirófano y ha hecho guardias", enfatizó. Baquedano puso de relieve su carácter luchador y su predisposición para escuchar y ayudar. «Confío en que lo hará bien, pero se enfrenta a un reto importante y se trata de una época muy difícil», reconoció.

Una relación escasa

Las polémicas declaraciones que propiciaron la dimisión de Pilar Ventura, en las que aseguró que hacer EPI caseros era "estimulante" para los sanitarios fueron la "gota que colmó el vaso". "Hemos tenido muchos obstáculos", afirmó Ortín al recordar el pacto alcanzado para evitar la huelga que al final "quedó en papel mojado". La falta de empatía respecto a la situación de los especialistas ha sido una de las quejas constantes. "La gestión ha sido de espaldas y, a veces, en contra de los profesionales", lamentó.

A la escasa empatía se unió el mínimo contacto que mantuvo desde que accedió al cargo. "En dos años nos hemos reunido dos o tres veces", criticó Navarro. Con el Colegio Oficial de Médicos la relación tampoco era mejor: "Ha habido muy poco entendimiento desde que comenzó la legislatura. Solo nos hemos reunido una vez y fue por la covid". CC. OO. y Cemsatse criticaron que la última que coincidieron con Ventura lo hizo para "abroncarnos". Por su parte, desde UGT sí que resaltaron su gestión: "Es una buena gestora que se ha encontrado con una pandemia en la que nadie sabía qué hacer".