La DGA tramita 122 contratos de urgencia derivados de la covid-19 por 23,4 millones

A más de 23,4 millones de euros se elevan los 122 contratos que el Gobierno aragonés ha adjudicado por el procedimiento de emergencia para atender las necesidades generadas por la covid-19. Entre los servicios contratados figura una póliza de seguros de responsabilidad sanitaria valorada en 8,9 millones de euros y que entró en vigor del pasado 15 de abril, un mes y una semana después del indicio de la pandemia. Están incluidos, además, varios contratos dirigidos a los centros destinados a alojar a mayores procedentes de residencias e infectados por coronavirus que cuestan, durante dos meses, 896.000 euros.

Salud y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) concentran 89 de los 122 contratos de urgencia que se han adjudicado. Muchos de ellos se dirigen a comprar material para detectar pacientes con coronavirus y a garantizar su tratamiento._

El más cuantioso corresponde, no obstante, a la póliza de un seguro de responsabilidad civil sanitaria para la DGA y sus organismos públicos que se ha adjudicado a la compañía de seguros Berkshire Hathaway Inc. por importe de 8.979.452,05 € y un plazo de 690 días, con posibilidad de prórroga por un máximo de 9 meses adicionales. Con esta póliza se aseguran las consecuencias económicas derivadas de la responsabilidad profesional, de explotación y patronal o por accidente de trabajo que durante su vigencia pudieran corresponder directa, solidaria o subsidiariamente al personal sanitario, por daños corporales o materiales y perjuicios causados por acción u omisión a terceros en el ejercicio de sus actividades. No cubre las reclamaciones relacionadas con el tratamiento o contagio de la enfermedad derivada del coronavirus, enfermedad respiratoria aguda grave síndrome coronavirus 2 (SARSCoV-2), o por cualquier mutación o variación del mismo. Serían indemnizables daños corporales (muerte, lesiones u otros atentados a la integridad física o la salud de las personas), morales o perjuicios económicos.

Más de un año ha pasado el Salud sin este seguro de responsabilidad civil que permite hacer frente a posibles indemnizaciones por las negligencias o deficiencias de atención por parte de su personal. Concretamente desde el 31 de marzo de 2019, la fecha en la que concluyó la prórroga de la póliza anterior que se adjudicó a Mapfre. Desde entonces, es el Gobierno de Aragón el que ha tenido que asumir cualquier indemnización por negligencias o atenciones deficientes. La póliza actual incluye, por primera vez, la defensa jurídica a los sanitarios frente a una agresión física o verbal.

Por volumen de recursos gestionados, destaca el Salud, con 49 contratos, que se elevan a 10,9 millones de euros. La compra de reactivos para las pruebas PCR del coronavirus (580.000 euros) y el material de laboratorios, con 479.145 euros en total, son los más voluminosos. También hay partidas destinadas a batas (27.772 euros), termómetros de infrarrojos (5.505) y mascarillas reutilizables (23.424 euros). Aunque las necesidades para atajar la pandemia centran las contrataciones, Sanidad prepara la próxima campaña de vacunación, con dos contratos adjudicados por 533.585 euros.

El coste de los centros covid

El IASS destina más de 896.000 euros a las residencias privadas que están funcionando como centros covid durante dos meses (de finales de marzo a mayo), aunque no prescindirá de ellas por si hay rebrotes. A la residencia La Abubilla (Yéqueda) le corresponderían 189.410 euros; a Los Maizales III (Casetas), 132.848 euros; a Aedes Residencial (Miralbueno), 193.440; a La Alfambra, 322.400; al centro de Gea de Albarracín, 201.500, y a Marboré Majas de Goya, 108.819 euros. El resto, hasta completar 1,9 millones de euros, va destinado a adquirir equipamientos: 2.686 euros para mascarillas, 724 euros en lejía, 244.570 para Equipos de Protección Individual (EPI) y 124.582 euros para catering.

Los 143.830 euros de los tres contratos adjudicados por el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) van dirigidos a la reforzar los servicios de atención a víctimas de la violencia machista y Aragonesa de Servicios Telemáticos ha destinado 83.240 euros a desarrollar soluciones que permitieran que un alto número de funcionarios pudieran trabajar desde sus casas.