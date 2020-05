El ovino ya tiene quien lo esquile

Los ganaderos de ovino respiran con cierto alivio al saber que finalmente sus animales podrán ser esquilados. Aunque con un ligero retraso, el avión procedente de Montevideo en el que viajaban 253 profesionales de Uruguay aterrizó ayer en el aeropuerto de Barajas (Madrid) y sus ocupantes pasaron los controles pertinentes para poder desplazarse a las distintas comunidades en las que realizarán una labor necesaria para el ganado, tanto por cuestiones sanitarias como productivas.

No ha sido fácil conseguir que estos esquiladores, trabajadores habituales en España y con más de diez años de experiencia, llegaran al país a tiempo para evitar que la lana favorezca la aparición de enfermedades en las ovejas (sarna y tiña), así como problemas en su reproducción. Y si ha sido posible es porque ocho empresas españolas, entre ellas la aragonesa Oviaragón-Grupo Pastores (la única cooperativa), decidieron hacerse cargo de este transporte y costear el vuelo que los ha traído a España.

Posiblemente estos trabajadores foráneos se han convertido en los últimos que llegan a España sin tener que pasar una cuarenta obligatoria de 14 días, una medida que comenzará a aplicarse el en España el próximo viernes y que tendrán que cumplir todas aquellas personas que entran en el país en vuelos internacionales.

Como explicaron ayer desde la cooperativa, los 24 esquiladores que el grupo ha contratado viajaron este jueves mismo en autobús hacia la localidad oscense de Sariñena, donde en un primer momento se ha establecido el arranque de las operaciones. El viernes comenzarán el trabajo, que les llevará por las distintas explotaciones asociadas a este grupo y repartidas por todo Aragón.

Pero antes de comenzar con el esquileo, los profesionales uruguayos viajarán este jueves hasta la sede de Pastores, situada en Mercazaragoza, donde se repartirán en cuadrillas y recibirán la información sobre la excepcional situación que vive España como consecuencia de la crisis sanitaria, así como la formación necesaria sobre los protocolos de seguridad que se deben cumplir por el estado de alarma en el que se encuentra todo el país, en el que permanecerán hasta el próximo 24 julio, fecha en la que está prevista su vuelta a Montevideo.

Su presencia en Aragón no solo se explica por su particular método para realizar el esquileo, que se mantiene a la oveja suelta, o por su amplia formación, que reciben desde el secretariado uruguayo de la lana, sino porque este duro oficio se ha ido perdiendo no solo en la Comunidad, sino también en el resto del país, por lo que, sin los profesionales uruguayos, el ovino no hubiera tenido este año quien lo esquilara.