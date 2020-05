El sustituto de Pilar Ventura se conocerá “pronto” y será “un aragonés comprometido con la Comunidad”. Así lo ha confirmado esta mañana el presidente Javier Lambán, en la rueda de prensa previa al encuentro que está manteniendo con el presidente de Cepyme-Aragón, Aurelio López de Hita, y representantes de distintos sectores.

Lambán, utilizando “masculino inclusivo”, ha adelantado que el Gobierno de Aragón “no tardará mucho” en dar a conocer el nombre del nuevo consejero de Sanidad que relevará a Ventura, después de que esta presentase su dimisión tras unas polémicas declaraciones sobre los profesionales sanitarios, en las que dijo que confeccionar material de protección con bolsas de basura los “estimulaba”.

“No puedo estar al frente de la Sanidad cuando los sindicatos del sector y los colegios profesionales no me aceptan. No quiero ser un estorbo para esta recuperación y por eso considero que debo dejar el cargo”, aseguró Ventura este martes, en una comparecencia junto al propio Javier Lambán en la que este subrayó que “jamás” la habría cesado.

"Conocemos las inquietudes de los pequeños empresarios"

Este miércoles, Lambán se reúne con el comité ejecutivo de Cepyme-Aragón y representantes de distintos sectores para seguir abordando la recuperación económica y social del territorio aragonés. "Conocemos las inquietudes y problemas de las pequeñas y medianas empresas: la falta de liquidez y la excesiva carga administrativa", ha indicado el presidente autonómico, antes de ceder la palabra a Aurelio López de Hita.

"En Aragón estamos en posición de privilegio por el diálogo permanente que mantenemos. Tenemos que estar todos juntos y sumar en lugar de dividir. Es momento de aunar esfuerzos y agradezco al Gobierno de Aragón que nos escuche y a los pequeños empresarios su esfuerzo", ha señalado el presidente de Cepyme-Aragón, como anticipo de una reunión planteada con "ánimo constructivo".