La oposición pide a Gastón ayudas a la liquidez y vigilar que los ERTE se cobren

Ayudas directas a la liquidez de autónomos y pymes para que puedan volver a levantar las persianas de sus negocios son las que reclamó ayer Javier Campoy, diputado del PP, a la consejera de Economía, Planificación y Empleo, Marta Gastón, en la comparencia telemática en las Cortes a petición propia y a instancias del Partido Popular para conocer qué plan de ayudas prepara.

Con continuas referencias a la canción popular ‘la flauta de Bartolo’, que casi nunca suena, Campoy criticó la «inacción» de la consejera, a quien «ya dijimos el 15 de marzo que esperábamos que adoptara medidas» de apoyo o que «las copiara de otras comunidades, pero se ve que no la dejan hacer», dijo. «Si desaparecieran las consejerías de Economía y Sanidad del Ejecutivo autonómico, los aragoneses no notarían nada», aseveró, en una intervención en la que no ahorró descalificaciones a la labor de un departamento que «llega tarde a todo» y que planteó cesar «cediendo sus competencias a Industria y aprovechando su presupuesto para inyectar liquidez a autónomos, pymes, etc.», por quienes –remarcó– «no está haciendo nada».

«Si ya sabe todo lo que voy a decir, para qué me solicita la comparecencia», le espetó a Campoy la consejera, a la vez que le recordó que «la crisis sanitaria sigue siendo la prioridad, pero la económica «nunca ha estado aparcada». En este sentido, avanzó que, junto al comité de expertos, está preparando una convocatoria de subvenciones para financiar a tipo cero las inversiones necesarias para la puesta en marcha de nuevos negocios, la asunción de los costes de la Seguridad Social para nuevos empleos dirigidos a jóvenes y la «reorientación» de las políticas activas de empleo, que han sufrido un recorte de 38 millones tras la decisión del Ministerio de Trabajo de destinar ese dinero al pago de los ERTE.

Reconociendo que «va a ser duro» porque el PIB en Aragón puede experimentar una caída de entre el 6,1% y el 7,4%, recordó otras líneas de trabajo de su departamento, como los estímulos a la I+D en el sector farmacéutico –al objeto de convertir Zaragoza en un ‘hub’ logístico–, así como otra convocatoria adicional para automoción y una nueva de economía circular.

Asimismo, la consejera recordó el esfuerzo que se esta haciendo con los ERTE, que afectan ya a 114.547 aragoneses. Asimismo, mostró su confianza en que «vaya desatascándose el cuelo de botella creado por el aluvión de expedientes y en que «los incentivos al consumo, la inversión y la producción» sean la mejor herramienta para «crear certezas en el empleo», que debe ser el «eje de la recuperación».

Las explicaciones de la consejera no convencieron al diputado del PP, que la culpó de que Aragón sea «la comunidad campeona en España en desempleo de autónomos» y de no estar dando ayudas directas a la liquidez dado que las operaciones de Avalia, Sodiar y Suma Teruel ya «estaban presupuestadas» antes de la pandemia. Además, le reclamó solucionar el problema del retraso en el cobro de la prestación en algunos ERTE. «Aunque sea un 20%, adelante el dinero con un aval de la DGA para que todos los trabajadores cobren en plazo», le dijo.

José Luis Saz, portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Hacienda de las Cortes, insistió en que «solo se pueden salvar empleos salvando a las empresas y facilitándoles liquidez». Por eso, pidió a la consejera multiplicar por cuatro el presupuesto de Avalia y doblar el de Sodiar, así como reformular el del Inaem para destinarlo a sujetar el empleo ya que en un año Aragón ha perdido cien mil afilados a la Seguridad Social. Le pidió también «vigilar el cobro de los ERTE».

Asimismo, desde Vox, Marta Fernández criticó que «el 20% de los afectados por ERTE siguen sin cobrar el desempleo y es difícil aguantar hasta junio con media nómina de marzo» y pidió «más liquidez directa para pymes y autónomos» dado que «solo ha abierto el 9% de los comercios y con bastantes dificultades».

Jesús Guerrero, del PAR, apeló a la unidad y que de la mesa para la reestructuración social y económica de Aragón –donde están todas las fuerzas empresariales y sindicales– salgan las soluciones.

El diputado de IU, Álvaro Sanz, hizo una «llamada a la precaución» y el «mantenimiento de las medidas esenciales de higiene de cara a ser lo más precavidos posible» y preguntó a la consejera «cómo se está garantizando la seguridad en la empresa».