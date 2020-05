Beamonte pide a Lambán el cese de Ventura tras sus polémicas declaraciones

El presidente del PP-Aragón, Luis María Beamonte, pide al líder autonómico, Javier Lambán, el cese de Pilar Ventura como consejera de Sanidad tras sus polémicas declaraciones en la Comisión de Sanidad de las Cortes, en la que aseguró que confeccionar equipos de protección individual (EPI) caseros "estimulaba" a los sanitarios.

Beamonte recuerda que casi el 14% de los contagiados en la Comunidad son personal sanitario. "La gestión del Gobierno de Aragón no ha sido correcta. Si no puede contestar ni rebatir esos datos, el presidente Lambán debe asumir responsabilidades. Él está al frente de la crisis y él es el responsable. Es el responsable de la gestión y de sus consejeros. Debe cesar a esa consejera por errores manifiestos y por responsabilidad, si no lo hace de motu propio se lo exigiremos", dice.

De cara al pleno de este próximo jueves, el líder popular preguntará al Ejecutivo si cree que se ha actuado con la suficiente previsión en una reorganización del sistema sanitario ante la crisis y si ha existido una interlocución suficiente con médicos, enfermeros y en general con todo el personal sanitario.