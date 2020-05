Alegría releva este lunes a los subdelegados del Gobierno de Zaragoza y Huesca

La delegada del Gobierno de España en Aragón, la socialista Pilar Alegría, releva de sus cargos a los subdelegados de Zaragoza, José Abadía, y de Huesca, Isabel Blasco. El cese de ambos se publicará en el BOE. No obstante, los dos sabían que iban a ser sustituidos desde marzo. También hoy se dará a conocer el nombre de quienes asumen las responsabilidades de ambos. El subdelegado de Teruel, José Ramón Morro continúa con su cometido.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Aragón confirmaron este domingo este relevo, que se debe a la decisión de Alegría de componer su propio equipo tras acceder a su cargo. La dirigente socialista tomó posesión el pasado 22 de febrero, sustituyendo a Carmen Sánchez. Pocas semanas después, en marzo, comunicó a los subdelegados de Zaragoza y Huesca que iban a ser cesados, decisión que los dos entendieron y asumieron de forma "cordial", apuntaron las mismas fuentes. No obstante, la entrada en vigor del estado de alarma para frenar la pandemia paralizó los cambios. El avance en el proceso de desescalada, con Aragón en la Fase 1, ha posibilitado ahora el relevo.

José Abadía (Moyuela, 1964) es un veterano funcionario del Ayuntamiento de Zaragoza, institución en la que ingresó en 1981. Su último destino en la Casa Consistorial fue la vicegerencia de Urbanismo, cargo que ocupaba en junio de 2018, cuando asumió la subdelegación de la mano de Carmen Sánchez. Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, está diplomado en dirección gerencial de las administraciones públicas por la escuela de negocios Esade.

Abadía no tiene adscripción partidista, dado que no es militante del PSOE, y fue elegido por su alta cualificación como funcionario. No obstante, llegó a la Delegación no solo con el respaldo de Carmen Sánchez. También tuvo el aval del exconcejal de Urbanismo y actual consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, muy próximo a Lambán y distanciado de Pilar Alegría desde el proceso de configuración de la lista municipal de Zaragoza para las elecciones de 2019.

Isabel Blasco (Monzón, 1964) utilizó este domingo las redes sociales para comunicar su nueva situación a las personas más cercanas y anunciarles que este lunes saldrá anunciado en el Boletín Oficial del Estado su cese como subdelegada del Gobierno en Huesca, un puesto en el que lleva poco más de año y medio. Manifestaba su satisfacción porque ha intentado trabajar con responsabilidad y en equipo, junto con las Fuerzas de Seguridad y los funcionarios de las Administración General del Estado.

Uno de los momentos más polémicos de su mandato fue en las pasadas fiestas de San Lorenzo, a raíz de la información sobre dos posibles agresiones sexuales. Incluso se la citó a la comisión de investigación. El alcalde, Luis Felipe, siempre insistió en que solo tuvo constancia de lo que la subdelegada le decía (la oposición le acusó de ocultar los hechos).

Isabel Blasco, que es militante socialista, tomó posesión como subdelegada de Huesca en junio de 2018. En 2015 fue nombrada directora provincial de Sanidad del Gobierno de Aragón. Asimismo, ha sido coordinadora Médico EAP Monzón Urbano y concejala del ayuntamiento montisonense (2007- 2011). Es funcionaria del Cuerpo de Funcionarios Superiores, Escala Sanitaria Superior y médica de familia, doctora en Medicina y Cirugía, diplomada EADA en Dirección de Equipos de Atención Primaria de Salud y máster en Bioética UNED Madrid y en Administración y Dirección de Servicios Sanitarios.