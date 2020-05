La fase 1 de la desescalada ha permitido que este lunes en Tarazona se haya visto otro ambiente al de los dos meses anteriores. Algunos comercios levantaban sus persianas y también varios bares se han animado a montar sus terrazas para empezar a atender a los primeros clientes.

Hasta nuevo aviso el paseo junto al río Queiles será peatonal, una decisión del Ayuntamiento de Tarazona con la que se pretende ayudar a la hostelería, para que se puedan colocar las terrazas respetando las distancias de seguridad estipuladas, a la vez que se ofrece una mayor zona de esparcimiento a los ciudadanos.

Por la mañana, las mesas de las terrazas de los bares más céntricos han estado llenas, con un flujo constante de turiasonenses. “La gente está respondiendo bastante bien, no hay mucha locura, pero los vecinos se van sentando poquito a poco. Tenemos todos ganas de salir”, ha valorado Samuel Navarro, del bar Palermo.

El protocolo de seguridad ha alterado bastante la labor de los camareros. “Hemos desinfectado todas las mesas y las sillas, y en cada servicio, estamos limpiando mesa y silla que es ocupada, llevamos guantes y mascarillas y tenemos gel hidroalcohólico para las manos”, ha contado Navarro. Además, se respeta la separación entre mesas de dos metros, “con lo cual tengo el 50% de terraza pero estoy ocupando más sitio que cuando tenía catorce mesas”.

Las primeras terrazas abiertas en Tarazona llevan de vida el centro de la ciudad N. B.

Tras casi dos meses cerrados, las perspectivas que tienen en este establecimiento son positivas. “Espero que vaya bien. España es un sitio en el que nos gustan los bares, alternar, estar con la gente, y los bares somos un punto de encuentro para todo el mundo, una zona de reunión que está al alcance de todos”, indican desde Palermo.

Muy cerca de ahí, en el bar Amadeo I, también han optado por poner en marcha su terraza, aunque no es sencillo cumplir con todo el protocolo de higiene y seguridad. “Lo primero que afecta es a nuestra propia higiene. No puedo venir con la ropa puesta de casa, sino que la tengo que dejar en el trabajo y cambiarme al llegar, zapatos inclusive. Llevamos guantes y mascarilla, y nos lavamos las manos con cada servicio que hacemos, secando con papel no con paño. Además, hay geles repartidos por todos los lados y los utensilios que utilizamos para la terraza están tapados para que no se puedan tocar, y utilizamos mucho el lavavajillas”, ha explicado Javier Jiménez.

Lo más complicado ha sido tratar de que la gente no se sentara antes de desinfectar la mesa tras un servicio, pero en general, la respuesta ha sido positiva. La pena es que, tras este esfuerzo, las previsiones meteorológicas dan lluvia para el resto de la semana en Tarazona, e incluso por la tarde ya ha hecho acto de presencia. “También nos vendrá bien para coger hábitos y no precipitarnos, porque el virus está y tenemos que concienciarnos todos”, ha concluido Jiménez.