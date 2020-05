La juez acuerda que la enfermera de Barbastro mantenga la custodia de su hija

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Barbastro no ve ningún motivo para retirar la custodia de su hija menor a una enfermera tal y como solicitó el padre de la niña, del que está en proceso de divorcio. El marido pidió la custodia en exclusiva ya que, en su opinión, la niña estaba en riesgo porque la madre trabaja en el hospital de la localidad luchando contra la covid-19 y, además, había trasladado supuestamente a la menor al domicilio de sus abuelos maternos. Pero, tras analizar las pruebas, la juez concluye que no se ha producido ni una cosa ni la otra y que en la actualidad no hay motivo suficiente para proceder al cambio de régimen.

La vista oral por esta causa trascendió a los medios de comunicación por ser la primera que se celebraba por medios telemáticos por las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus. En ella se planteó una modificación de medidas urgentes, que ahora ha resuelto la juez de manera favorable para la madre, aunque su decisión puede ser recurrida ante el propio juzgado y ante la Audiencia Provincial de Huesca.

"Si bien es cierto que la encomiable labor de los sanitarios en la lucha contra la covid-19 entraña un plus de riesgo en sus personas por enfrentarse directamente contra la crudeza de la infección ésta circunstancia no es motivo para proceder de forma automática a la modificación del régimen de custodia acordado por resolución judicial", expone la titular del juzgado en su auto.

Recoge, además, que las pruebas de diagnóstico de infección practicadas a la madre han dado negativo, tal y como demostró su abogada, Xenia Cabello. En cuanto la situación laboral de la enfermera, deja claro que desde este 8 de mayo vuelve a tener una jornada reducida en un 40% –en abril trabajó turnos de 12 horas–y, por lo tanto, las circunstancias siguen siendo idénticas a las existentes cuando en agosto de 2019 el juzgado otorgó la custodia en exclusiva a la madre con un amplio régimen de visitas para el padre.

"Esto significa –afirma la juez– que la madre sigue siendo la que puede proporcionar mayor estabilidad a la menor, por lo que un cambio en el régimen de guarda y custodia de la misma supondría una alteración de dicha estabilidad, y con más razón, teniendo en cuenta su corta edad". Señala también que es ella la que se ha ocupado mayoritariamente de la menor desde su nacimiento.

Respecto al supuesto cambio "sopresivo" de domicilio de la menor alegado por su padre, representado por la letrada Goretti Mazas, la juez indica que no hay prueba suficiente de que se haya producido. En cualquier caso, indica que, como ya han sentenciado otros tribunales, el auxilio que los abuelos maternos puedan prestar a la madre en el cuidado de su hija, no supone una desatención de la progenitora en el cumplimiento de sus obligaciones para con la menor, puesto que se trata de colaboraciones puntuales.

