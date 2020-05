Historias para el día después

El confinamiento como tal toca a su fin, poco a poco se abren las puertas y, aunque con limitaciones, la vida vuelve a asomar en las calles. Este lunes abrirán tiendas y algunas terrazas. Pero nada será como era. Estos son algunos de los temores y esperanzas de cuatro aragoneses.

"Todo esto me ha hecho reinventarme y evolucionar"

Magali Clemente. Heraldo

Magali Clemente

FISIOTERAPEUTA

"Soy muy exigente conmigo misma, tengo una consulta de fisioterapia y mis pacientes siempre han sido lo primero. Pero un día se paró el mundo entero. Me invadió la rabia y la impotencia. Pensé en trabajar de lo que fuera. Pero probé a dar clases de pilates y de fisioterapia respiratoria por redes, y la gente me respondió".

Y después de todo afirma que «ahora sé que el ritmo que llevaba antes del confinamiento era de locos. He vuelto a abrir la consulta pero por seguridad todo es más espaciado y se trabaja mejor. Esta situación me ha hecho reinventarme, evolucionar».

"Desearía que cambiara nuestra relación con el Planeta"

Natxo Arantégu Heraldo

Nacho Arantegui

CREADOR DE LAND ART

"He pasado el confinamiento en Alagón. La preocupación se ha compensado con la tranquilidad del pueblo y la armonía del pequeño jardín de casa. Me ha aportado equilibrio dibujar y escuchar música". Con todo, "he echado de menos el contacto directo con familia y amigos, soy cariñoso. Lo primero que haré en cuanto se pueda es ver a la familia, mis sobrinos seguro que están más grandes, no sé como evitaré los achuchones... Desearía que todo esto propiciase un cambio en nuestra relación con el Planeta, con otros modelos de desarrollo más conscientes y sostenibles".

"Es una situación difícil pero poco a poco ya se ve la luz"

Begoña García. Heraldo

Begoña García

JUGADORA DE HOCKEY HIERBA

La olímpica zaragozana en Río ya ha iniciado la cuenta atrás para poder volver a los entrenamientos. "Cada semana estamos en contacto con nuestro entrenador del club y de la selección y nos van informando de las novedades".

Begoña, que milita en el Club de Campo, se prepara en casa "con ciertas dificultades, pero hacemos lo que podemos para estar lo más en forma posible".

Persigue su sueño de ir a los Juegos de Tokio y manda un mensaje de ánimo: "Es una situación difícil pero poco a poco ya se ve la luz y entre todos seremos capaces de superarla muy pronto, estoy segura".

"Pensaba: no te ha matado el cáncer y ahora puede hacerlo un virus"

Mariama Fouare. Heraldo

MariamaFouare

MEDIADORA INTERCULTURAL

Vive en Nuez de Ebro, con su marido y sus tres hijos. "He estado como un animalito en su jaula. Mi marido y yo hemos tenido cáncer, nos asustamos mucho. Pensábamos: no te ha matado el cáncer y ahora lo puede hacer un virus. Nos daba miedo salir y nos hemos pegado encerrados dos meses, hasta el pan lo hemos hecho en casa".

Mariama es guineana y señala que "lo que más he echado de menos es salir, ver a los amigos, mis cafés y viajar a mi tierra. Ahora, nos va a costar muchísimo acercarnos a los demás. Pero nos acostumbraremos. Soy creyente y pienso que lo que viene tenía que venir".