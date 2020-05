CC. OO. denuncia que los 350 vendedores de la ONCE de Zaragoza no han cobrado ni el personal de oficinas tampoco

Más de la mitad de los trabajadores de la ONCE en Aragón, todos los de Zaragoza, en concreto, que son 450 (350 vendedores más un centenar de personal de oficinas), no ha cobrado la prestación por desempleo derivada del ERTE que la empresa tramitó con fecha 5 de abril y que les aplicará hasta el 30 de junio (con un complemento del 100% del sueldo base y la antigüedad). "Llevan 35 días sin cobrar", denuncia CC. OO. Aragón.

"También en Huesca y Teruel han cobrado solo algunos de los vendedores de la ONCE y otros no lo que en realidad les corresponde al tener hijos a su cargo. Está habiendo bastantes irregularidades", indican. “Es una situación muy complicada porque llevamos ya un mes de ERTE y nos quedan, al menos, dos meses por delante y las facturas siguen llegando” ha manifestado Daniel Morales, delegado sindical de CCOO en la ONCE de Aragón.

CC. OO. Aragón exige a la empresa que, en caso de que el día 15 de mayo no se haya cobrado, proceda a abonar las cuantías correspondientes a la prestación mientras se solucionan los problemas de gestión que han hecho que el SEPE no haya recibido aún los datos de la mayoría de trabajadores y trabajadoras en Aragón.

La sección sindical de CCOO entiende que la ONCE tiene capacidad para anticipar las prestaciones y recabarlas posteriormente, mes a mes de las nóminas, una vez se haya normalizado la actividad. Desde CCOO se pide agilidad para solucionar un problema que afecta a la mayoría de la plantilla de Aragón. “En principio se iba a cobrar el día 3 o 4 de mayo, posteriormente se dijo que el día 10 sin falta y ahora parece que existe una última ventana de oportunidad hasta el día 15”, argumentan desde el sindicato.

La delegada territorial de la ONCE en Aragón, Raquel Perez, aseguró que "la dirección de la ONCE está intentando resolver el problema" y que los "primeros interesados en solucionarlo son ellos", pero que "no consiguen contactar con el SEPE, que entienden están desbordados" y permanecen atentos a ver si el Gobierno ha ejecutado el acuerdo aclanzado con los bancos para anticipar las prestaciones pendientes, al ser este un problema que se está dando en Aragón, dijo, y en otras comunidades autónomas españolas.

Desde CC. OO. Aragón se mostraron muy críticos con la dirección de la ONCE: "Se pasan la pelota con el SEPE, pero el problema siguen sin arreglarlo", dijeron, y además denunciaron que "la mayoría de los directivos de la ONCE, incluidos los cargos intermedios, se han quedado fuera de la aplicación del ERTE a nivel nacional".