El proceso de escolarización se retoma con al menos 18 centros con más solicitudes que plazas

El proceso de escolarización se retoma este lunes y durará hasta el próximo viernes, 15 de mayo, tras haberse suspendido a causa del coronavirus. Todas las solicitudes presentadas hasta ahora ya están contabilizadas y, al menos, 18 centros educativos de la Comunidad ya tienen cubiertas todas las vacantes de 1º de infantil y en ocho de ellos será necesario hacer un sorteo, que se celebrará el 19 de mayo. A pesar de que los colegios abran sus puertas este lunes, como se indica en la primera fase de la desescalada, se priorizará la solicitud de manera telemática y se resolverán las dudas de manera telefónica.

La escolarización comenzó el pasado 11 de marzo, pero debido al decreto de estado de alarma tuvo que suspenderse de manera abrupta el domingo, 15. Hasta entonces, según los datos facilitados por el Gobierno de Aragón, se habían presentado un total de 5.540 solicitudes, de las 10.531 que se preveían. A este proceso todavía le restaban dos días. Hoy se retoma con un total de cinco jornadas, «el máximo permitido por la ley», detalló Ana Montagud, directora general de Planificación y Equidad del Departamento de Educación.

Se puede solicitar la plaza en educa.aragon.es/admision. Se considerarán como válidas las solicitudes presentadas correctamente desde el día 11 al 15 de marzo.

De este modo se pretende facilitar que aquellas familias que todavía no hubieran llevado a cabo los trámites tengan tiempo para gestionarlos. Las que ya los habían hecho no deberán llevar a cabo ninguna actuación, aunque podrán modificar su solicitud. En este mismo periodo también se reactivará la escolarización temprana de alumnos de dos años. Hay 26 aulas en diferentes localidades de la Comunidad. En todos los supuestos se mantienen los mismos criterios ya establecidos, como la baremación de puntos.

Todos estos trámites se llevarán a cabo de manera telemática. El Gobierno de Aragón ha habilitado, además de la tramitación a través de la firma digital y el certificado electrónico, el sistema de doble verificación. Esta herramienta permite corroborar la autenticidad de una persona al enviarle un código al teléfono móvil. Además se pondrá en marcha un teléfono (876 036 764) para resolver dudas y para que las familias que no tengan los medios digitales necesarios puedan solicitar cita previa en el centro escolar escogido. El procedimiento de cita también se usará para todas las solicitudes que se vayan a presentar en los centros de Educación Especial.

Actualmente, al menos 18 colegios de la Comunidad ya tienen sus aulas completas y Arcosur, con 111 solicitudes, es el más demandado. Además, es el único que, durante el primer periodo del proceso de escolarización, ya había completado sus vacantes para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (Acneae). Podría haber más colegios en estas circunstancias puesto que los datos facilitados corresponden al día 13 de marzo y algunos todavía no habían actualizado públicamente esta información. Todos los días, a medianoche, el Departamento de Educación publica las solicitudes de plazas que han incorporado los centros, pero si éstos no lo hacen, no aparecen actualizadas.

Aquellos centros en los que haya más interesados que vacantes se deberá baremar y habrá que hacer un sorteo. Este año, debido a la crisis sanitaria, se hará de manera telemática o en el Departamento de Educación. Se llevarán a cabo el 19 de mayo.

Los centros más demandados

Arcosur. 111 solicitudes.

Parque Venecia. 97 interesados, uno en lista de espera.

San Jorge. 93 peticiones.

Pedro J. Rubio. 73 solicitudes para 66 plazas.

Sagrado Corazón - Moncayo. 63 inscripciones.

Pilar Bayona. 63 solicitudes.

El Buen Pastor. 56 peticiones, 14 de más.

Rector Mamés Esperabé. 52 solicitudes para 38 plazas.

Monzón III. 45 interesados.

Salesiano Nuestra Señora del Pilar. 41 solicitudes .

solicitudes Condes de Aragón-Venta del Olivar. 39 inscripciones.

Bajo Aragón. 38 peticiones.

Compromiso de Caspe. 28 interesados para 19 plazas.

Vuelta al cole

A partir de este lunes, el plan de desescalada contempla que se reinicie la actividad administrativa en los centros escolares. En Aragón se ha elaborado una guía para esta primera fase, en la que se detalla que se incorporarán los centros de infantil, primaria, medio rural, integrados y de Educación Especial. Lo harán con un miembro del equipo directivo, un administrativo o auxiliar administrativo, un personal especializado de servicios domésticos y un personal de servicios auxiliares. Está previsto que los encargados de atender al público cuenten con una mampara protectora o en su defecto una pantalla facial o mascarilla, además de gel hidroalcohólico. También se dotará al resto de trabajadores de equipos de protección individual para cuando no pueda limitarse la distancia de seguridad.