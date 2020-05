Apertura de las clínicas de fisioterapia de Aragón: "Nos va a costar recuperarnos, el miedo va a ser un lastre"

La zaragozana Clara Cecilia Lambistos, militar de 23 años, es una clienta habitual de Roldan y Dieste Fisioterapia en Zaragoza. Desde hace años, acude al centro de manera habitual tras sufrir una intervención quirúrgica en su rodilla. Sin embargo, tras el decreto de estado de alarma por la pandemia de coronavirus, la joven no ha podido tratarse de su dolencia desde hace dos meses ya que sólo se atendían urgencias. Esta semana, que las persianas de las consultas ya están levantadas, ha podido ir: “Tenía muchas ganas de que me tratasen en la clínica. Lo necesitaba. Creo que los centros se tenían que haber mantenido abiertos no solo para urgencias, sino también para otros problemas que nos limitan en el día a día”.

Según los datos facilitados por el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón, el 88% de los centros de fisioterapia de la Comunidad decidieron cerrar por responsabilidad social tras el decreto de estado de alarma al no disponer de los equipos de seguridad necesarios para prevenir contagios por covid-19. El resto, que sí que poseían material, se han mantenido abiertos para atender urgencias. Esta semana, han colgado el cartel de ‘abierto’ el 75% de las consultas aragonesas y ya pueden atender a todos sus pacientes.

"Si se permite ir es porque se cubren las medidas de seguridad"

“La mayoría de centros de fisioterapia de la capital aragonesa han abierto sus puertas de manera presencial esta semana, aunque no de la misma manera que ha sido siempre, antes del estado de alarma. Las medidas de protección que deben tomar los trabajadores y pacientes no han sido nunca vistas en este tipo de clínicas”, explica el decano del Colegio, Aitor Garay Sánchez. Entre ellas, destacan el uso de mascarilla por parte del profesional y del paciente, la desinfección habitual de las zonas, la distancia de seguridad especialmente en las salas de espera. Además, aconsejan que un fisioterapeuta trate solo a un único paciente al mismo tiempo y no se hagan terapias en grupo.

A pesar de las medidas de seguridad, el miedo sigue presente en algunos pacientes que deciden no ir o acuden con pies de plomo. “Aunque tomamos todas la medidas de seguridad que recomiendan para los centros de fisioterapia, nos va a costar recuperarnos. El miedo va ser un lastre”, explica Daniel Sanjuán, fisioterapeuta de la clínica Roldán y Dieste. Sin embargo, la joven militar no tuvo pavor por ir: “En ningún momento se me ha pasado por la cabeza no ir por estar expuesta a un posible contagio. Si se permite ir es porque se cubren las medidas de seguridad”.

Clara Cecilia Lambistos junto con Daniel Sanjuán en la clínica de fisioterapia. HA

“Llevamos muchas semanas parados y las ciudadanos, especialmente los niños y mayores con patologías crónicas, demandan los tratamientos de fisioterapeuta”, asegura Garay, quién lamenta que la fisioterapia no haya podido estar disponible para los pacientes que lo necesitaban por falta de material. “Pedimos en su momento que nos dotaran del material necesario para no tener que suspender la actividad de las clínicas. Con material podíamos haber continuado abiertos”, denuncia el decano.

Un plan B

Muchas clínicas han desarrollado otras técnicas para atender patologías a través de herramientas telemáticas”, cuenta Aitor Garay.

Es el caso de la iniciativa #Yotecuidoencasa llevada a cabo por Fisio Zaragoza y Podium Zaragoza de manera conjunta. “Hemos creado una plataforma para dotar de fisioterapia virtual gratis a todos los ciudadanos de España durante la pandemia”, explica Alejando Vallés, propietario de Fisio Zaragoza y Podium Zaragoza. “Había mucha gente que había tenido que suspender su rehabilitación tanto en la publica como en la privada y no queríamos que esas personas se quedasen colgadas. Queríamos proporcionar asesoramiento”, cuenta.

"Queremos que nuestros pacientes nos sigan manteniendo como referencia"

En concreto, el proyecto se ha basado en tres áreas: sesiones de 25 minutos de terapia individual a través de Skype, un canal de Youtube con vídeos de ejercicios para diferentes patologías y directos de Instagram para resolver dudas rápidas. En estos últimos, también han resuelto cuestiones otros profesionales de áreas relacionadas con la fisioterapia como traumatólogos, neurocirujanos y ginecólogos.

“La idea era seguir teniendo contacto con los pacientes a pesar de la distancia. Nuestra responsabilidad era seguir con ellos aunque no podamos monetizar la actividad. Queremos que nos sigan manteniendo como referencia”, subraya. Además, presume, “ha tenido muy buena aceptación, les ha servido de ayuda y nos lo han hecho ver”.

Los dos centros propiedad de Alejando Vallés han abierto sus puertas, al igual que la mayoría de centros de Zaragoza. Sin embargo, su actividad virtual no cesa.

Situación económica del sector

La crisis sanitaria ha dejado también una inmensidad de negocios con muy pocos ingresos y un alto riesgo de no sobrevivir. “Muchos centros de fisioterapia han pasado de un 100% de trabajo a un 0%. Eso va a hacer que tarde muchos meses en recuperarse. Esperemos que a finales de este año podamos estar hablando de otros términos”, explica el decano del Colegio Profesional.

A eso se suma que tendrá que “pasar tiempo hasta que se recupere la confianza del ciudadano en la apertura social de poder ir a centros sanitarios”, concluye.