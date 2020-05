La anormal normalidad

Tengo pesadillas con la nueva normalidad. Ya la denominación es un contrasentido, si es nueva no es normal. La normalidad implica un largo proceso que asiente las cosas en la rutina, en lo cotidiano, en la experiencia y en lo previsible. Y no hemos llegado a ese punto ni de lejos. De hecho, la simple mención de la ‘nueva normalidad’ ya tiene algo de inquietante, como todo lo nuevo, más cuando es algo completamente desconocido.

La realidad es que todos asumimos ese futuro incierto como algo temporal, una mal sueño que pasará. ¿Pero la era de las mascarillas ha venido para quedarse? De las declaraciones de algunos expertos se desprende eso: "Hay que aprender a convivir con el virus", repiten como si fuera un mantra que ha de traspasar nuestros cerebros.

Nos resignamos en la confianza de que se equivoquen. Como se equivocaron con la gripe aviar o con el SARS. Y a partir de ahí hacemos cábalas y planeamos la futura normalidad, la de siempre, la nuestra. Esa que permite abrazos, roces, empujones y conciertos multitudinarios, la que no te hace recelar de la respiración del prójimo. La de las playas abarrotadas y los chiringuitos con olor a fritanga y no a desinfectante.

No sé cuál de las dos ‘normalidades’ se acerca más a la ciencia ficción. De esta realidad detesto las mascarillas que no dejan pasar el aire fresco ni ver si alguien sonríe o te desprecia. Me asusta esa desconfianza que nos inspiramos todos y que puede acabar por convertirse en un nuevo motivo de marginación, que eso se nos da muy bien. Odio esa imitación de vida en pantalla que hemos abrazado. Pero me gusta volver a oír el canto de los pájaros, ver pasar el tiempo, escuchar el sonido de mis propios pasos por la calle, la vida en casa… Aunque todo está rociado por una soledad impuesta que hace que cada pequeño placer genere una punzada de dolor por las ausencias, los vacíos, la incertidumbre…

La nueva normalidad se instala y yo cada vez la veo más anormal. No me extraña que hasta Rafa Nadal se resista. Como él, yo prefería "la antigua»".