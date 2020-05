Inadmisible e hiriente

Las torpes e inexcusables declaraciones pronunciadas el pasado viernes por la consejera de Sanidad, Pilar Ventura, ante la Comisión de Sanidad de las Cortes, en las que señaló que resultó "estimulante" para los médicos la elaboración de sus propios equipos de protección frente al coronavirus, no solo son insultantes para el colectivo sanitario sino que representan una absoluta falta de sensibilidad que la incapacita para mantenerse al frente de su departamento

Arrancó la consejera Pilar Ventura esta crisis sanitaria y hospitalaria confirmando su falta de previsión y ausencia de conocimiento sobre la dramática realidad que ya estaba generando la covid-19 cuando el pasado 28 de febrero señaló que "el virus no era de importante gravedad, pero sí muy contagioso". A estas palabras se sumaron los hechos registrados en los días siguientes, donde la ausencia de materiales de protección y la escasez y disponibilidad de los soportes técnicos imprescindibles marcaron el trabajo de los sanitarios aragoneses. Junto a esta doble circunstancia se añaden ahora sus declaraciones del pasado viernes en las Cortes de Aragón en las que consideró que para los profesionales sanitarios supuso un estímulo el hecho de que tuvieran que elaborarse sus propios equipos de protección. Sus palabras, duramente criticadas por el colectivo médico y de enfermería, los sindicatos del sector y por los presidentes de los colegios profesionales de Zaragoza, Huesca y Teruel resultan tan graves como inadmisibles y solo son el reflejo de una hiriente e inexplicable falta de sensibilidad. Sus disculpas, que trató de justificar en el contexto de un debate parlamentario, resultan insuficientes y no sirven para corregir el daño causado a un colectivo que se encuentra en la primera línea de la lucha contra la pandemia. Tiene la consejera muy difícil su continuidad al frente de su departamento, al igual que el presidente Javier Lambán la defensa política de Ventura, que no parece que cuente con otra salida que la presentación de su dimisión.