Una diseñadora zaragozana crea una pantalla de protección contra el covid-19 con guante incorporado

La zaragozana Maite Navarro, diseñadora especializada en mobiliario y en diseño infantil, ha creado una pantalla de protección contra el covid-19 con guante incorporado. Ahora, busca financiación para fabricarla en serie y comercializarla.

“Esta pantalla está pensada principalmente como equipo de protección para trabajar. En un supermercado, por ejemplo, los guantes son útiles para el público que entra a realizar la compra, pero no tanto para el personal, que está durante horas tocando todos los productos, y sin posibilidad de lavarse adecuadamente las manos o cambiarse los guantes cada pocos minutos”, asegura Navarro.

Según diferentes estudios, cada día nos tocamos la cara entre 500 y 3.000 veces, un riesgo para la salud cuando estamos trabajando en un entorno que fácilmente puede estar ‘contaminado’. “Una de las novedades, además de que la pantalla está sujeta a la cabeza con un velcro que impide que nos roce o se empañe, que cuenta con una pieza de tela de doble cara con un bolsillo de acceso que nos permite meter la mano y tocarnos la cara de forma más segura y consciente. El acto de tocarse la cara es inconsciente y casi imposible de evitar en una jornada de trabajo, así que la pantalla no solo nos protege de salpicaduras, si no que evita que tengamos acceso a nuestra cara de forma automática, pero si nos permite hacerlo a través del bolsillo”, explica su diseñadora.

Reutilizable y desmontable

La pantalla es reutilizable, todas las piezas son desmontables y se pueden limpiar de forma adecuada. “Otra gran diferencia con el resto de pantallas que he visto, es que no hay ninguna pieza de plástico o goma pegada a nuestra cabeza o cara, lo que a pesar del volumen de la pantalla hace que sea cómoda, no se empaña, y no es problema si el portador lleva gafas o barba. En la parte de arriba se puede poner también un filtro, aumentando la protección contra el virus”, asegura