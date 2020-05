La Comarca de Somontano prepara el regreso a la actividad presencial a partir del lunes

La Comarca de Somontano de Barbastro está preparando la desescalada a la crisis del coronavirus para iniciar con garantías de seguridad a partir de este lunes el inicio a la normalidad y volver a reanudar el trabajo presencial en su sede.

La reincorporación del trabajo presencial se hará de forma progresiva atendiendo a los tramos de quince días que marca el Gobierno de España. Cabe apuntar que desde que comenzó esta crisis y se decretó el estado de alarma el pasado 14 de marzo, el 80% de los trabajos en la Comarca de Somontano se han realizado de forma presencial, “lo que da una idea de esenciales que son los servicios que prestamos”, ha explicado el presidente Daniel Gracia.

Por lo que respecta al otro 20 % de trabajos que se han realizado de forma telemática, el presidente de la Comarca valora el esfuerzo realizado por todos los empleados y la eficacia del servicio de informática “bien dotado y equipado que ha facilitado el trabajo. De hecho no descartamos que en un futuro un porcentaje de la jornada laboral se pueda realizar por teletrabajo. Todos los trabajadores y las áreas han cumplido y han implementado sus servicios a través de las nuevas tecnologías, el balance es muy positivo”.

La desescalada entre los trabajadores de la Comarca se realizará atendiendo a un plan consensuado con el comité de empresa y en el que se prima la protección individual, la limpieza y desinfección del espacio de trabajo. En este sentido, la Comarca ha adquirido dos máquinas de ozono para poder realizar desinfecciones de forma autónoma y también se contrató a una empresa especializada para realizar este martes estas tareas en todas las dependencias comarcales con certificado oficial de espacio desinfectado. Por su parte, el servicio de prevención de riesgos laborales también ha realizado sus pertinentes recomendaciones y el arquitecto comarcal está elaborando el informe técnico para ubicar a los trabajadores en sus puestos manteniendo la distancia de seguridad.

“Vamos a tener en cuenta cuestiones de conciliación y de vulnerabilidad pero no queríamos ser ajenos al planteamiento desescalada que el Gobierno ha hecho para la actividad empresarial a partir de este lunes. La administración pública debe ser partícipe de esa desescalada y debemos incorporarnos en la medida de lo posible a esa normalidad”, señala el presidente.

No relajarse

No obstante el presidente recalca que la pandemia del coronavirus sigue activa y existe el riesgo de contagio si la población relaja el cumplimiento de las recomendaciones dadas por las autoridades sanitarias. “Debemos ser muy responsables y saber la situación en la que nos encontramos en este momento. Hay que cumplir con las medidas de protección que nos piden porque no hemos salido de la pandemia ni tenemos la vacuna. La situación está más controlada gracias a las medidas de aislamiento a la que nos hemos sometido y ahí están los resultados en el descenso de contagios. Pero se observa una cierta relajación social tras plantearse la desescalada y debemos ser conscientes de la realidad. No es una carrera de haber quien llega a la normalidad antes, hay que permitir una cierta apertura empresarial y social pero con cierto control porque el riesgo del virus está ahí”.